Le due squadre si affrontano in cerca di punti per obiettivi totalmente diversi

L'Estadio de la Cerámica farà da cornice a un prevedibile intenso derby tra Villareal-Valencia, gara valida per la 24a giornata della Liga. Entrambe le squadre arrivano con esigenze diverse, ma con lo stesso obiettivo: fare punti. Il Villarreal, che si trova al quinto posto con 40 punti, cerca di consolidare la propria posizione in zona europea. Sull'altra sponde il Valencia, precipitato al diciottesimo posto con appena 22 punti, lotta per uscire dalla zona calda della Liga