Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la terza giornata del campionato spagnolo

Filippo Montoli 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 14:38)

La terza giornata de LaLiga si apre venerdì 29 agosto. Il secondo anticipo di serata è quello tra Valencia e Getafe, in programma alle ore 21:30. Il Valencia è alla ricerca dei primi tre punti stagionali, dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate. Il Getafe cerca invece un impensabile tre su tre dopo le vittorie su Celta Vigo e Siviglia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Valencia-Getafe.

I precedenti tra le due squadre — Valencia e Getafe si sono affrontate solo 45 volte nella loro storia, considerando la giovane età della squadra della periferia di Madrid. Il bilancio dice 21 vittorie Valencia, 14 per il Getafe e 10 pareggi. Negli ultimi 13 incontri di LaLiga l'equilibrio è quasi totale, se si conta che entrambe hanno fatto registrare 4 vittorie, con i pareggi attestati a quota 5. A Valencia, però, questo equilibrio viene meno. I padroni di casa non perdono in campionato tra le propria mura dalla stagione 2017/2018. Da allora 4 vittorie e 3 pareggi.

Per quanto riguarda il dato dei gol, anche in questo caso è il Valencia a essere in vantaggio con 71 reti rispetto alle 55 degli avversari. La classifica marcatori della sfida è guidata da Villa con 7 gol, seguito a una misura da Soldado, uno dei più importanti doppi ex del match. In terra valenciana, i padroni di casa sono sempre andati a segno tranne che in una sola partita. Il Getafe, invece, non segna al Mestalla da due stagioni consecutive.

Le probabili formazioni — VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Vázquez; López, Javi Guerra, Santamaría, Rioja; Raba, Duro. Allenatore: Carlos Corberán.

GETAFE (4-5-1): Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Rico; Davinchi, Milla, Martín, Arambarri, Liso; Uche. Allenatore: José Bordalás.

Valencia-Getafe, il pronostico di DDD — Per i bookmakers la partita è molto combattuta e non c'è una netta favorita sull'altra. Il Valencia viene dato a 2.20, il Getafe a 3.90 e infine il pareggio a 2.90. L'inizio di stagione spinge in direzione Madrid, ma le prestazioni dei padroni di casa non sono state del tutto negative. A pesare però è soprattutto il dato relativo ai precedenti. Il Mestalla è un vero e proprio fortino in questa sfida, anche se il Getafe ha già sorpreso tutti vincendo in trasferta sia a Vigo sia a Siviglia. Per questo motivi, il pronostico di DDD sul risultato esatto di Valencia-Getafe è di 1-1.