Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la terza giornata del campionato spagnolo
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La terza giornata de LaLiga si apre venerdì 29 agosto. Il secondo anticipo di serata è quello tra Valencia e Getafe, in programma alle ore 21:30. Il Valencia è alla ricerca dei primi tre punti stagionali, dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate. Il Getafe cerca invece un impensabile tre su tre dopo le vittorie su Celta Vigo e Siviglia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Valencia-Getafe.

I precedenti tra le due squadre

Valencia e Getafe si sono affrontate solo 45 volte nella loro storia, considerando la giovane età della squadra della periferia di Madrid. Il bilancio dice 21 vittorie Valencia, 14 per il Getafe e 10 pareggi. Negli ultimi 13 incontri di LaLiga l'equilibrio è quasi totale, se si conta che entrambe hanno fatto registrare 4 vittorie, con i pareggi attestati a quota 5. A Valencia, però, questo equilibrio viene meno. I padroni di casa non perdono in campionato tra le propria mura dalla stagione 2017/2018. Da allora 4 vittorie e 3 pareggi.

Valencia-Getafe, Corberán cerca la prima vittoria stagionale: il pronostico di DDD- immagine 2
Danjuma in azione contro la Real Sociedad (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Per quanto riguarda il dato dei gol, anche in questo caso è il Valencia a essere in vantaggio con 71 reti rispetto alle 55 degli avversari. La classifica marcatori della sfida è guidata da Villa con 7 gol, seguito a una misura da Soldado, uno dei più importanti doppi ex del match. In terra valenciana, i padroni di casa sono sempre andati a segno tranne che in una sola partita. Il Getafe, invece, non segna al Mestalla da due stagioni consecutive.

Le probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Vázquez; López, Javi Guerra, Santamaría, Rioja; Raba, Duro. Allenatore: Carlos Corberán.

GETAFE (4-5-1): Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Rico; Davinchi, Milla, Martín, Arambarri, Liso; Uche. Allenatore: José Bordalás.

Valencia-Getafe, Corberán cerca la prima vittoria stagionale: il pronostico di DDD- immagine 3
Djené e Juan Iglesias festeggiano la vittoria sul Siviglia (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Valencia-Getafe, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita è molto combattuta e non c'è una netta favorita sull'altra. Il Valencia viene dato a 2.20, il Getafe a 3.90 e infine il pareggio a 2.90. L'inizio di stagione spinge in direzione Madrid, ma le prestazioni dei padroni di casa non sono state del tutto negative. A pesare però è soprattutto il dato relativo ai precedenti. Il Mestalla è un vero e proprio fortino in questa sfida, anche se il Getafe ha già sorpreso tutti vincendo in trasferta sia a Vigo sia a Siviglia. Per questo motivi, il pronostico di DDD sul risultato esatto di Valencia-Getafe è di 1-1.

Valencia-Getafe, Corberán cerca la prima vittoria stagionale: il pronostico di DDD

