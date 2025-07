Colori, stemma e tutti i particolari della nuova maglietta della squadra francese che prende spunto dal Newteam

Filippo Montoli 25 luglio - 11:24

Il Valenciennes, oggi in terza serie francese, ha presentato la maglia da trasferta per la prossima stagione. Sia quella da giocatore sia quella da portiere sono ispirate alle magliette indossate da Holly e Benji in una delle serie animate più famose sul calcio. L'omaggio arriva per celebrare il 25° anniversario del lancio della prima Toyota Yaris in Francia. La società automobilistica giapponese è sponsor principale del club francese. Ecco i dettagli della nuova maglia.

Valenciennes, la maglia come quella del Newteam di Holly e Benji — Si tratta probabilmente di una delle scelte più curiose quella che il Valenciennes ha deciso di seguire per il lancio della nuova maglia da trasferta. Per gli appassionati di calcio e manga è uno di quegli articoli da avere nella propria collezione sportiva. La maglietta, che secondo il club di National 1 vuole unire cultura manga, nostalgia calcistica e orgoglio locale, è stata lanciata con un video in stile anime realizzato da alcuni studenti di una scuola locale. Quella indossata dai giocatori di movimento è ispirata in tutto e per tutto a quella del Newteam. Interamente bianca con una striscia rossa che copre le spalle. La maglia da portiere, invece, riprende il colore arancione acceso di quella di Benji e l'elegante colletto bianco.

L'altro richiamo evidente alla serie animata giapponese riguarda lo stemma. Al posto di quello del Valenciennes è stata messa una V semplice, in omaggio alla N che compare su quella del Newteam. La lettera è rossa su quella dei giocatori di movimento, mentre è giallo e verde su quella del portiere. Un ulteriore richiamo alla squadra di Holly e Benji, dato che la N è degli stessi colori. Infine, l'ultimo collegamento con il paese del Sol Levante arriva con una piccola patch posta in basso a destra. Qui vi si può leggere "Allez VA" in giapponese. I tifosi possono già acquistare la maglia sullo store ufficiale, la quale è stata inoltre già utilizzata nell'ultima amichevole giocata dal club.