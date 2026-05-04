Il momento del Liverpool resta complesso e a fotografarlo sono state le parole molto dure del capitano Virgil van Dijk, che ha espresso tutta la sua delusione per l’andamento della stagione.

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Le parole di Van Dijk e l'attacco alla stagione del Liverpool

“È una stagione deludente e inaccettabile per un club come il Liverpool. Non possiamo nasconderci dietro nulla, perché sappiamo tutti cosa significa indossare questa maglia e quali standard dobbiamo rispettare ogni anno. Non siamo stati abbastanza continui, abbiamo perso troppi punti e soprattutto abbiamo mostrato troppa discontinuità nei momenti chiave della stagione. Questo non è il Liverpool che tutti conosciamo, e questo deve farci riflettere profondamente su ciò che stiamo facendo e su come dobbiamo reagire.”

🚨 Virgil van Dijk: “There will be a lot of work that has to be done going into next season”.



“When I am back from the World Cup, I will go into it. But there is a lot of work to do be done behind the scenes…”, says via @_pauljoyce. pic.twitter.com/md5NW5zhgr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Le dichiarazioni del difensore olandese arrivano al termine di un’annata segnata da risultati altalenanti e da una continuità mai davvero trovata. Nonostante la squadra sia ancora in corsa per alcuni obiettivi stagionali, l’analisi interna è chiara e indica un livello di prestazioni al di sotto delle aspettative.

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Van Dijk ha voluto sottolineare soprattutto la mancanza di solidità nei momenti decisivi, elemento che ha pesato in maniera evidente sul percorso del Liverpool. Il messaggio del capitano è quindi anche un richiamo alla responsabilità collettiva, con l’obiettivo di riportare il club agli standard abituali.

In conclusione, il difensore ha ribadito come questa stagione non possa essere accettata come normale per una squadra del livello del Liverpool, chiedendo una reazione forte e immediata in vista del futuro. Nel mentre arriverà un'estate che sarà decisiva, il mercato vedrà sicuramente i Reds attivissimi sia in entrata che in uscita.

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