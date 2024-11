Van Nistelrooy sul suo futuro al Manchester United: “Nessun contatto con Amorim”

"Non ho ancora parlato con Amorim, sono in attesa di eventuali colloqui"

Dopo l'esonero di Ten Hag, l'ex attaccante olandese è rimasto nello staff tecnico della squadra inglese, e traghetterà i suoi anche nella prossima sfida europea, fino all'effettivo insediamento dell'allenatore portoghese. A proposito di contatti fra i due, Van Nistelrooy dice: "No, non ho avuto alcun contatto con lui finora. Non ci sono novità in questo senso e non so quando succederà. È difficile parlare del mio futuro adesso. Sono in attesa di eventuali colloqui, ma la mia priorità è fare bene la prossima settimana, perché questo è il mio lavoro e su questo sono concentrato. Accolgo con piacere Ruben, sono disponibile ad aiutarlo, ma al momento la situazione è questa".