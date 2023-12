Vargas, ex Espanyol e la maglia ricevuta da Messi al derby catalano: non l’ha lavata e ci ha dormito 2 mesi!

Il 26enne ex centrocampista dell'Espanyol, ora in Cina allo Shanghai Port, ha ricordato uno scambio di maglia con l’otto volte Pallone d’oro e svelato una storia esilarante…

La passione per Lionel Messi non conosce limiti e colpisce anche i calciatori professionisti, come ha fatto capire “El Monito” Matías Vargas. L’ex centrocampista di Vélez Sarsfield, Espanyol e Adana Demirspor, attualmente allo Shanghai Port in Cina, ha confessato che, dopo aver scambiato la maglia dopo un derby di Barcellona, ha dormito con la maglia di Leo non lavata per diversi mesi!