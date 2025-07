Un esordio non-ufficiale da capo allenatore: il giovane tecnico italiano, figlio di Carletto, può sorridere per la sua prima squadra

Samuele Amato Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 11:29)

Un esordio difficile, un vero e proprio battesimo di fuoco con il Clasico Alvinegro di Rio de Janeiro. Il Botafogo batte per 2 a 0 il Vasco da Gama e proietta il Fogão verso una ripartenza nella Serie A brasiliana, dopo qualche stop di troppo a inizio campionato: per Davide Ancelotti la prima partita da allenatore - anche se in maniera ufficiosa.

L'esordio non-ufficiale di Ancelotti col Botafogo — Doveva arrivare il momento in cui il figlio seguisse le orme del padre Carlo, ma senza seguirlo come vice nella nuova avventura da commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Davide Ancelotti ha scelto così di iniziare la sua storia sulla panchina come primo allenatore del Botafogo. Nella giornata di martedì 8 luglio, diventa il tecnico del Fogão. Il suo esordio è già una prova di forza: il derby tra bianconeri di Rio de Janeiro contro il Vasco da Gama.

La prima partita in panchina si rivela essere un debutto da sogno, seppur non proprio ufficiale. Il Botafogo stende il Vasco da Gama (in casa di quest'ultimi) per 2 a 0 grazie ai gol dell'ex-Fiorentina e Benfica, Arthur Cabral e di Nathan Fernandes. Una vittoria che riporta il Fogão in sesta posizione ad un punto dal Palmeiras (che ha una partita in meno).

Nonostante Davide Ancelotti sia stato ufficializzato a inizio settimana, nella stessa in cui ha iniziato a dirigere gli allenamenti della squadra brasiliana bianconera, il tecnico non è stato l'allenatore ufficiale della gara. Causa di una mancata registrazione entro le tempistiche, Davide Ancelotti ha dovuto assistere dalla panchina e firmare al referto come vice preparatore dei portieri. Ad essere la guida ufficiale della gara, quello che è in realtà l'allenatore in seconda: Claudio Caçapa.

Quest'ultimo ha anche svolto tutti i protocolli dell'allenatore, quindi presentandosi anche in conferenza stampa. Proprio qui ha speso delle belle parole per il nuovo tecnico del Botafogo: "Bisogna dimostrare umiltà da parte di tutti. Non è facile. Davide è stato un vice davvero eccezionale, partecipando alla partita al meglio delle sue possibilità. Questa vittoria ha concluso la settimana, che abbiamo trascorso in maniera rilassata. È un ragazzo amichevole, molto aperto e umile. I giocatori se ne sono accorti e l'hanno trasformato in una splendida vittoria".

"Sappiamo che questa transizione non è facile, ma sono qui per aiutare il club. Per me è stato naturale. Do a Davide tutte le informazioni necessarie affinché possa fare le scelte migliori. Non è solo una mia responsabilità, lo è anche la sua disponibilità ad ascoltare e a trarre il massimo. Lo abbiamo visto oggi. La nostra interazione in panchina. La tendenza è quella di migliorare ulteriormente", ha concluso Caçapa.