Il caso Rabiot continua a scuotere il Marsiglia. Dopo la lite tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe nello spogliatoio, seguita alla sconfitta contro il Rennes, le dichiarazioni della dirigenza hanno innescato nuove tensioni. Pablo Longoria, presidente dell’OM, e il direttore sportivo Mehdi Benatia hanno parlato di “violenza inaudita”, giustificando così la decisione di mettere il centrocampista francese sulla lista dei trasferimenti.
Véronique Rabiot contro l’OM: “Longoria e Benatia mentono per soldi”
Le accuse della madre di Rabiot—
Ma Véronique Rabiot, madre e agente del giocatore, è intervenuta giovedì ai microfoni di RTL per difendere suo figlio e lanciare un durissimo attacco alla società: “Il presidente e il direttore sportivo indossano un abito troppo grande per loro, non sono al loro posto”.
Secondo Véronique Rabiot, la versione della dirigenza marsigliese sarebbe una costruzione finalizzata a liberarsi di Adrien e ottenere un guadagno economico dal suo trasferimento negli ultimi giorni di mercato. “Lo dico io: sì, stanno mentendo. È sempre una questione di soldi. Si inventano che non è coinvolto, ma questa è una bugia. Si parla di multe, di ritardi… È patetico”, ha dichiarato.
Ha poi ricordato episodi passati che, a suo avviso, minano la credibilità degli attuali dirigenti: “Longoria la scorsa stagione urlava ‘corruzione!’ davanti alle telecamere, Benatia è stato sospeso per tensioni con gli arbitri. Chi non rispetta il club?”.
Orgoglio ed ego al centro del mirino—
Le parole più dure sono state però riservate al profilo gestionale di Longoria e Benatia: “Sono consumati dal loro orgoglio e dal loro ego smisurato. Hanno preso una decisione folle che destabilizza la squadra e la mette in difficoltà. Non hanno la visione e la lucidità necessarie per ricoprire quei ruoli, incapaci di controllare le loro emozioni”.
Secondo la made e agente, l’esclusione del figlio Adrien non risponde a logiche sportive, ma a una strategia di potere interna, che rischia di minare la stabilità dello spogliatoio.
