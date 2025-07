Verratti resta in Qatar: ufficiale il trasferimento all’Al Duhail

Marco Verratti cambia maglia, ma resta in Qatar. Il centrocampista italiano, ex PSG e campione d’Europa con la Nazionale, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Al Duhail Sports Club , dopo l’accordo raggiunto con l’ Al Arabi , sua squadra d’appartenenza nell’ultima stagione. A 32 anni, Verratti si prepara a una nuova sfida nel campionato qatariota, portando qualità, esperienza internazionale e visione di gioco alla formazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

Una nuova avventura per Verratti

Marco Verratti prosegue la sua avventura in Qatar, ma con una nuova casacca. Il centrocampista italiano è stato ufficialmente annunciato come nuovo acquisto dell’Al Duhail Sports Club, dopo l’accordo raggiunto con l’Al Arabi, squadra con cui aveva disputato l’ultima stagione. Una mossa di mercato importante in vista dell’inizio del nuovo campionato, con il club di Doha che si assicura un profilo di grande caratura internazionale per rinforzare la mediana.