Il club allenato da Abel Ferreira vuole continuare a sorprendere puntando alla semifinale. I londinesi, invece, puntano al secondo trofeo stagionale

Jacopo del Monaco 4 luglio - 10:38

Ecco dove si potrà vedere la partita tra il Palmeiras edilChelsea, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. La sfida, che si giocherà questa notte presso il Lincoln Financial Field di Philadelphia, inizierà quando in Italia saranno le ore 03:00. La squadra che vincerà il match incontrerà in semifinale il Fluminense di Portaluppi o l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

L'approdo ai quarti di finale Grazie ai due pareggi contro il Porto per 0-0 e l'Inter Miami di Lionel Messi con un 2-2 e la vittoria per 2-0 contro gli egiziani dell'Al Ahly, il Palmeiras ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta posizionandosi al primo posto del Girone A. Agli ottavi di finale, la Academia de Futebol ha affrontato il Botafogo in un derby tutto brasiliano. Quella tra le due squadre sudamericane è stata una partita combattuta, terminata ai tempi supplementari con la vittoria del Palmeiras grazie al gol di Paulinho al minuto 100.

Così come il club brasiliano, anche il Chelsea si è qualificato agli ottavi di finale occupando il secondo posto del proprio girone. I Blues, allenati da Enzo Maresca, hanno vinto 2-0 contro Los Angeles FC e 0-3 contro l'Espérance Tunisi, ma hanno perso 3-1 contro il Flamengo. Agli ottavi, i londinesi hanno affrontato il Benfica in un match durato più del dovuto: dopo il gol di Reece James, la partita è stata interrotta nei minuti finali della ripresa a causa delle condizioni meteorologiche. Le squadre hanno fatto ritorno in campo dopo circa due ore ed Angel Di Maria, al 95', ha portato il match ai supplementari segnando dagli 11 metri. Il Chelsea, poi, ha chiuso la pratica con 3 reti in quasi 10 minuti firmate Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall.

Probabili formazioni — Mentre Maresca potrà schierare la formazione titolare, il Palmeiras dovrà fare a meno dell'ex Milan Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez: i due difensori salteranno la sfida per squalifica.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira

CHELSEA (4-2-3-1):Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca

Ahead of today’s training session, Chelsea Football Club held a minute’s silence in memory of Diogo Jota and Andre Silva.

Our thoughts are with their friends and family. 💙 pic.twitter.com/ZMJrsmwowL

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 3, 2025

Palmeiras-Chelsea, dove vedere la partita — Il match tra Verdão e Blues sarà visibile in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale. Sarà quindi disponibile anche in streaming on line per gli abbonati, fruibile da Pc, tablet e smartphone.