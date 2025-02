Le parole del portiere italiano dopo il suo ritorno nella vittoria contro il Manchester United

Federico Grimaldi 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 15:18)

Dopo quasi 3 mesi di calvario, Guglielmo Vicario è finalmente tornato dall'infortunio ed ha offerto una prestazione maiuscola, mantenendo la porta inviolata, alla sua prima partita, contro il Manchester United.

Un dolce rientro — Quanto era mancato al Tottenham un portiere come Vicario. L'italiano si può definire come un "acquisto", visto il suo lungo periodo d'assenza dai campi. La sua presenza in campo è stata come una manna dal cielo per gli Spurs, che finalmente riescono a tenere gli avversari lontani dal goal. La maggior parte del merito è da attribuire al portiere italiano, che si è reso protagonista con ben 6 parate decisive. Non si poteva aspettare un rientro migliore.

"Mi siete mancati" — Irrefrenabile la gioia di Vicario , che al termine della partita si è espresso così: "È stata una grande serata, certo, il risultato rende tutto più facile. I ragazzi, hanno fatto un grande sforzo. Questa prestazione è stata brillante sotto ogni aspetto: abbiamo dovuto lottare in questa partita perché quando giochi contro il Manchester United è sempre dura. Devi mettere in campo tutto il lavoro che prepariamo durante la settimana, e penso che l'abbiamo fatto. È stata una serata impressionante".

"Ora ci riprendiamo, sono tre punti importanti, e tocca a noi mantenere questo slancio, tocca a noi mantenere questa sensazione e non lasciarla andare via. Per me, in particolare, è la mia prima partita dopo l'infortunio, quindi è un grande orgoglio che porterò per me e condividerò con la mia famiglia. Sono molto felice."

Un Vicario in più per tornare a sorridere — La stagione del Tottenham è tutt'altro che memorabile. Ma non tutto è perduto. Se, in campionato sarà quasi impossibile lottare per un posto tra le prime 5, diversa è la situazione in Europa League. Gli Spurs sono una tra le migliori squadre e potrebbero dire la loro fino alla fine della competizione, infortuni permettendo. Come detto, non sarà facile, ma con l'acquisto di Tel e il ritorno di Vicario, potrebbero aver trovato quella chiave di svolta, che per tanti, forse troppi mesi è mancata.