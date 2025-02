Tottenham, Postecoglu: “Amorim? Ho rispetto per tutti. Vicario sarà titolare”

Postecoglu, allenatore del Tottenham, ha parlato del prossimo match di Premier League contro il Manchester United e il rientro di Vicario.

Gennaro Dimonte 15 febbraio - 11:25

Vigilia di Premier League per il Tottenham in quella che è a tutti gli effetti una sfida tra grandi delusioni contro il Manchester United. In palio al "Tottenham Hotspur Stadium" un'ultima possibilità, forse, di poter ambire a un posto nelle coppe europee. Percorso fin qui tragicomico per il club a nord di Londra, tornato al successo a Brentford dopo un filotto di quattro sconfitte, sei nelle ultime dieci. Ange Postecoglu ha parlato delle motivazioni che possono portare queste partite e del ritorno di alcuni giocatori tra cui Guglielmo Vicario.

Tottenham, le parole di Postecoglu — L'allenatore del Tottenham ha analizzato quelle che possono essere le insidie contro il Manchester United: "Questa è stata una settimana positiva, molti ragazzi hanno avuto modo di riposarsi e rigenerarsi. C'è stata la possibilità di recuperare alcuni giocatori importanti anche per alzare il livello in allenamento. Vicario sta molto bene ed è pronto per giocare titolare così come Madders. Anche Udogie, Wilson e Brennan si sono allenati con il gruppo. Sono molto contento di come siamo arrivati a questo match. Finalmente non abbiamo giocato una partita a metà settimana, ci ha dato l'occasione di staccare un attimo e stare con le famiglie. Eravamo stanchi mentalmente e fisicamente, ora stiamo molto meglio".

Sullo United e Amorim: "Ho sempre detto che ho rispetto per tutti gli allenatori perché so quanto sia difficile fare questo mestiere. Sono sicuro che se chiedessi a Ruben, lui direbbe semplicemente che sta facendo ciò per cui è stato assunto. Ovviamente, lo hanno osservato e identificato per il modo in cui gioca. Se qualcuno crede che qualcosa possa cambiare in modo significativo in un breve lasso di tempo, allora si sta vivendo in un universo alternativo che non corrisponde alla realtà. Sono sicuro che se il Manchester United rimanesse con lui per i prossimi due anni, vedrebbero dei progressi. Se qualcuno può mostrarmi qualcuno che l'ha fatto più velocemente senza investimenti significativi, mettetelo pure sulla mia scrivania e lo seguirò".