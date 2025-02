Domenica il terzo incrocio stagionale tra Spurs e Red Devils per tre punti fondamentali: ecco Tottenham-Manchester United.

Samuele Amato 14 febbraio - 11:33

Si apre un nuovo weekend dedicato al calcio in terra britannica. La partita che promette grande spettacolo e in cui la posta in palio è il tentativo di svoltare la propria stagione è Tottenham-Manchester United. Sfida dal sapore speciale che avrà come teatro il New White Hart Lane, dove gli Spurs attendono i Red Devils per un incrocio dal sapore speciale.

Tottenham-Manchester United: i precedenti Una partita che offre la possibilità di staccare una zona della classifica che sta molto stretta alla storia delle due squadre. Tottenham-Manchester United è anche il match che metterà di fronte le due sorprendenti e grandi delusioni dell'attuale stagione di Premier League. Gli Spurs di Londra sono riusciti ad ottenere la prima vittoria in campionato nello scorso turno contro il Brentford; mentre i Red Devils di Manchester vorrebbero trovare una continuità di risultati.

Per i due club sarà il terzo incrocio nella stagione 2024/25, dopo i primi due tra l'andata in Premier League e la sfida ad eliminazione diretta ai quarti dell'EFL Cup. In entrambi i casi, è stata la squadra di Ange Postecoglou ad ottenere la vittoria. Nella partita dell'Old Trafford, risalente al 29 settembre 2024, i londinesi si sono imposti per 3 a 0 con i sigilli di Brennan Johnson, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke.

Il duello in Carabo Cup, invece, risale al 19 dicembre 2024. In quell'occasione, Tottenham-Manchester United finì 4 a 3 per i padroni di casa. L'ennesima sfida al New White Hart Lane dal risultato amaro per i Red Devils, i quali non vincono al Tottenham Hotspurs Stadium dalla stagione 2021/22; mentre l'ultima vittoria è del match casalingo della stagione consecutiva. Da quel momento, i mancuniani hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte.

Dove vedere Tottenham-Manchester United — La partita tra Spurs e Red Devils si giocherà questa domenica, 16 febbraio, alle ore 17.30 al New White Hart Lane sito nel quartiere che ospita la squadra nord-londinese. Match che si potrà seguire anche dall'Italia grazie all'emittente Sky. Ecco dove vedere la partita.

Infatti, Tottenham-Manchester United andrà in diretta TV sul canale di Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire il match valido per la 25esima giornata di Premier League sui servizi streaming della piattaforma, come Sky Go - l'app si può scaricare sui propri dispositivi, quali PC, tablet e smartphone. Inoltre, la sfida si potrà seguire sull'altro servizio di Sky e riservato agli abbonati di NOW TV.