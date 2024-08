Vigilia derby di Avellaneda: prossime elezioni, Diego Milito si candida alla presidenza Racing

Il Principe, idolo storico ed ex manager, ha annunciato pubblicamente che parteciperà alle prossime elezioni dell'Academy e ha approfondito il suo progetto a medio e lungo termine. Secondo lui il club "non deve essere trasformato in una S.p.a."

Redazione DDD Direttore responsabile 23 agosto 2024 (modifica il 23 agosto 2024 | 10:00)

L'idolo storico ha alzato la voce e ha scosso gran parte di Avellaneda. Nella settimana in cui tutte le attenzioni sono riposte sul derby di domenica 25 agosto con l'Independiente al Cilindro, Diego Milito ha annunciato pubblicamente che sarà candidato alla presidenza alle prossime elezioni.

Attraverso il suo account Instagram, il Principe ha dato il via alla sua campagna

Dopo il suo ritiro, l'ex attaccante è stato allenatore sotto Víctor Blanco “Da quando ho lasciato il club, quasi quattro anni fa, ho continuato a prepararmi per raccogliere questa grande sfida. In quest'ultimo periodo ho potuto viaggiare, conoscere diversi modelli gestionali, visitare istituzioni sportive e parlare con grandi personaggi del calcio. Credo quindi fermamente che questo sia il momento ideale per mettersi in gioco e fare quel famoso salto di qualità che il Racing può e deve fare”, ha indicato.

Pur non volendo fare nomi, Milito ha assicurato che sarà circondato da diverse persone con la stessa passione e sangue albiceleste : “Non lo farò da solo. Sono accompagnato da un grande team di lavoro con il quale stiamo sviluppando il nostro progetto da ormai due anni. Vogliamo un modello di club eccezionale, come tutti sogniamo e meritiamo. Sicuramente non sarà facile, né lo faremo da un giorno all'altro, ma sono convinto che Insieme possiamo realizzarlo”.

Al termine del suo discorso, il marcatore ha espresso il suo fanatismo agonistico e ha chiarito che non vuole salire al potere per fare affari o continuare a scalare in politica: “Le partite sono la mia casa, e non un trampolino di lancio per raggiungere qualche altro posto. Non sono qui per impegnarmi in politiche di parte di alcun tipo. Mi presento perché ho il sogno, come tutti voi, di portare il Racing ai massimi livelli del mondo. E sono convinto che con una buona gestione e il sostegno incondizionato di tutti voi potremo riuscirci”.