Viktoria Plzen-Rangers, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Viktoria Plzen-Rangers, dove vedere in diretta tv o streaming il match di ritorno del terzo turno dei preliminari di Champions League.

Gennaro Dimonte 11 agosto - 21:05

Viktoria Plzen-Rangers, tutte le informazioni utili sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live e le probabili formazioni. Questo match è valido per il ritorno del terzo turno dei preliminari di Champions League, si ripartirà dal 3-0 per gli scozzesi. Si giocherà martedì 12 agosto alle 19:00 alla Doosan Arena di Plzen, in Repubblica Ceca.

L'unico precedente si è giocato una settimana fa — Tra Vitkoria Plzen e Rangers c'è stato un solo precedente, quello giocato nell'andata del terzo turno di Champions League. Un 3-0 pesante, quello rifilato dagli scozzesi ai cechi all'Ibrox Stadium. Uno scatenato Djeidi Gassama ha prima aperto le marcature al 16', poi ha chiuso il match al 51' realizzando la personale doppietta. Dell'ex Cremonese Cyril Dessers il gol del momentaneo raddoppio nel primo tempo.

Viktoria Plzen-Rangers, le probabili formazioni — L'allenatore dei cechi, Koubek, intenzionato a confermare il 3-5-2 con praticamente gli stessi interpreti dell'andata. Il solo centrocampista Zeljkovic sostituirà Ladra, davanti l'ex Udinese Vydra supporterà Durosinmi. Russell Martin potrebbe far rifiatare qualche protagonista del largo successo dell'Ibrox Stadium. Tavernier potrebbe prendere il posto di Aaron a destra nella difesa a quattro, Raskin in lizza con Diomande per un posto da titolare. Confermato il trio offensivo Antman-Dessers-Gassama.

Viktoria Plzen, la probabile formazione (3-5-2): Wiegele; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Panos, Cerv, Zeljkovic, Spacil; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Miroslav Koubek;

Rangers, la probabile formazione (4-3-3) Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Jefte; Raskin, Rothwell, Cameron; Antman, Dessers, Gassama. Allenatore: Russell Martin.

Viktoria Plzen-Rangers, dove vedere il match di Champions League — Il match di ritorno tra Viktoria Plzen e Rangers valido per la terza fase delle qualificazioni alla prossima Champions League non ha copertura televisiva in Italia. Non sarà possibile seguire la partita in diretta né in tv né in streaming, i diritti acquisiti da Sky, Amazon Prime e TV8 varranno dalla fase a gironi. Gli aggiornamenti su risultati e azioni salienti verranno pubblicati sulle rispettive pagine social dei due club.