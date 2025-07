Viktoria Plzen-Servette, andata del 2° turno dei preliminari di Champions League: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 21 luglio - 13:14

Sfida da dentro o fuori alla Doosan Arena, dove il Viktoria Plzen ospita il Servette per la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Entrambe le formazioni, inserite tra le teste di serie del tabellone, fanno il loro esordio stagionale in ambito europeo in questo turno, senza aver disputato fasi precedenti della competizione.

Qui Viktoria Plzen — Il Viktoria Plzen arriva all’appuntamento con il vento in poppa. La formazione ceca ha già inaugurato la nuova stagione 2025-2026 con un sonoro 5-1 inflitto al Pardubice nella prima giornata di campionato, segnale evidente di una squadra già rodata e determinata. Oltre alla fiducia generata dal debutto interno vincente, i ragazzi di Miroslav Koubek hanno potuto sfruttare un calendario che ha concesso minuti ufficiali, ritmo partita e concretezza prima del primo impegno europeo.

Qui Servette — Il Servette, invece, si presenta a Plzen senza partite ufficiali nelle gambe. La compagine svizzera fa il suo debutto stagionale proprio in Champions, mentre il via della Superliga elvetica è atteso nel weekend successivo, quando affronterà lo Young Boys. Una condizione che potrebbe rappresentare un’incognita: se da un lato c’è freschezza atletica, dall’altro mancano i meccanismi rodati delle gare ufficiali. Anche per Thomas Häberli sarà un banco di prova cruciale per testare subito la tenuta della squadra contro un avversario già competitivo.

Viktoria Plzen-Servette, probabili formazioni — VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedicka; Dweh, Markovic, Jamelka; Memic, Cerv, Ladra, Spacil; Sulc; Vydra, Adu. Allenatore: Miroslav Koubek

SERVETTE (4-3-3): Mall; Mazikou, Onduao, Roullier, Severin; Varela, Magnin, Antunes; Mraz, Stevanovic, Cognat. Allenatore: Thomas Häberli

Viktoria Plzen-Servette: dove vedere la Champions League Live e in Streaming — VIKTORIA PLZEN SERVETTE CHAMPIONS LEAGUE LIVE STREAMING GRATIS - La sfida valida per la qualificazione al terzo turno dei preliminari di Champions League tra Viktoria Plzen e Servette, in programma martedì 22 luglio alle ore 21:00 alla Doosan Arena di Plzen (Repubblica Ceca), non sarà coperta da alcuna emittente televisiva. I telespettatori potranno seguire il risultato della sfida in tempo reale tramite le pagine social e i siti ufficiali dei due club sfidanti.