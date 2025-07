Viktoria Plzen-Servette: il pronostico dei preliminari di Champions League

Alla Doosan Arena di Plzen il Viktoria ospita il Servette nella gara d'andata del 2° turno dei preliminari di Champions League. Per i padroni di casa la nuova stagione 2025-2026 è già partita ed è iniziata anche nel migliore dei modi, visto il roboante successo per 5-1 all'esordio in campionato contro il malcapitato Pardubice. Per la compagine elvetica, invece, il primo impegno ufficiale della nuova annata calcistica è propria la trasferta in terra slava. La Superliga svizzera invece scatterà il prossimo weekend in cui il Servette farà visita allo Young Boys.