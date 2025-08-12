Il presidente della squadra spagnola si espone e le sue parole sono molto forti. I possessori dell'abbonamento potranno andare in trasferta a Miami a spese del club

Giorgio Abbratozzato 12 agosto - 17:34

La partita tra Villarreal e Barcellona potrebbe davvero svolgersi a Miami. È notizia di poche ore fa infatti il via libera da parte della Federazione spagnola allo svolgimento in America della sfida del 20 dicembre 2025, che ora attende solamente il verdetto da parte della Uefa. Intanto, in attesa di conferme definitive, il presidente del Submarino Amarillo si è lanciato in una audace promessa che farà senza dubbio felici i tifosi più fedeli.

Villarreal, trasferta a Miami senza costi aggiuntivi per gli abbonati — Fernando Roig ha rassicurato tutti i tifosi, si è presentato oggi davanti ai media per parlare della situazione tanto discussa. Dopo che le due squadre hanno dato il loro consenso e anche la RFEF (Federazione Spagnola) ha approvato; ora manca solo il via libera da parte di FIFA e UEFA per avere, per la prima volta, una partita di Liga fuori dai confini spagnoli.

Per compensare i tifosi gialli che potrebbero perdere una delle partite più importanti della stagione, il presidente è stato netto e le parole sono da elogiare: “Ogni tifoso che vorrà andare a Miami a vedere la partita lo potrà fare gratuitamente, viaggio e ingresso inclusi, e senza limiti di richieste”. In pratica, il Villarreal si farà carico delle spese per portare i propri tifosi, senza limiti di posti, così che nessuno perda una delle partite dell’anno. Se ci saranno tifosi che per motivi diversi non potranno partecipare alla partita, il club restituirà loro il 20% di quanto pagato per l’abbonamento.

Il club investe nei propri tifosi Inoltre, Fernando Roig ha assicurato che tutto il ricavato da questa partita negli Stati Uniti sarà reinvestito in favore dei tifosi del club. Il massimo dirigente dei sottomarini gialli ritiene che questa sia una grande opportunità per il Villarreal e per LaLiga di far conoscere il calcio. Offrire un'esperienza simile ai tifosi è una grande opportunità per valorizzare questo nuovo calcio, mettendo però sempre al primo posto i fan.