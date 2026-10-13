Il portiere ungherese, di comune accordo con il club, non scenderà in campo. Tra i pali Iñigo Perez opterà per Luiz Junior.
Villarreal e Napoli si affronteranno questa sera alle 21:00 in occasione della seconda giornata di Champions League. I padroni di casa, però, dovranno fare eccezionalmente a meno del loro estremo difensore Gulacsi, che come anticipato dal media locale 'El partit de la Una' ha subito una rapina a mano armata da cui sarebbe rimasto parecchio provato. Pertanto, di comune accordo con il club, non sarà tra i convocati.
Villarreal-Napoli, Gulacsi salta il match a causa di una rapina a mano armataQuesta sera Peter Gulacsi sarebbe dovuto scendere in campo con i suoi compagni, dalle 21:00, per affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri allo Stadio de La Ceramica. Una rapina a mano armata la scorsa notte, però, ha scosso parecchio il portiere ungherese, che non se l'è sentita di scendere in campo in occasione di un match così delicato. Al momento non sono emersi dati concreti relativamente ai rapinatori, ma per fortuna né il calciatore tantomeno i suoi familiari hanno riportato lesioni fisiche durante l'irruzione dei rapinatori in casa Gulacsi.
Gulacsi salta il match: chi giocherà al suo posto?Il Villarreal dovrà quindi fare a meno del suo primo portiere. Iñigo Pérez, quindi, scenderà in campo quasi sicuramente con Luiz Junior, il secondo portiere. La partita di questa sera diventa ancora più complicata, quindi, per i padroni di casa, dato che il Villarreal non sta vivendo un ottimo momento di forma. Nel campionato spagnolo, infatti, il Submarino Amarillo è all'undicesimo posto con soli otto punti, un bottino che non soddisfa i tifosi, soprattutto tenendo conto dell'ottima stagione dello scorso anno. Addirittura, come riportano le fonti locali, l'ex Rayo Vallecano Pérez sarebbe in discussione: e il forfait di Gulacsi di certo non aiuta il tecnico spagnolo, che dovrà correre ai ripari.
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