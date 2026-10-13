Villarreal e Napoli si affronteranno questa sera alle 21:00 in occasione della seconda giornata di Champions League. I padroni di casa, però, dovranno fare eccezionalmente a meno del loro estremo difensore Gulacsi, che come anticipato dal media locale 'El partit de la Una' ha subito una rapina a mano armata da cui sarebbe rimasto parecchio provato. Pertanto, di comune accordo con il club, non sarà tra i convocati.

Villarreal-Napoli, Gulacsi salta il match a causa di una rapina a mano armata

Questa serasarebbe dovuto scendere in campo con i suoi compagni, dalle 21:00, per affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri allo. Una rapina a mano armata la scorsa notte, però, ha scosso parecchio il portiere ungherese, chein occasione di un match così delicato. Al momento non sono emersi dati concreti relativamente ai rapinatori, ma per fortunadurante l'irruzione dei rapinatori in casa Gulacsi.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Peter Gulacsi del Villarreal CF raccoglie una palla durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF all'Estadio Santiago Bernabeu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Gulacsi salta il match: chi giocherà al suo posto?

Il Villarreal dovrà quindi fare a meno del suo primo portiere., quindi, scenderà in campo quasi sicuramente con, il secondo portiere. La partita di questa sera diventa, quindi, per i padroni di casa, dato che il Villarreal non sta vivendo un ottimo momento di forma. Nel campionato spagnolo, infatti, il Submarino Amarillo è all'undicesimo posto con soli otto punti,, soprattutto tenendo conto dell'ottima stagione dello scorso anno. Addirittura, come riportano le fonti locali, l'ex Rayo Vallecano Pérez sarebbe in discussione: e il forfait di Gulacsi di certo non aiuta il tecnico spagnolo, che dovrà correre ai ripari.