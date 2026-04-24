Nel corso degli ultimi mesi, Alfon González ha attraversato diverse tappe di carriera tra Celta Vigo, Siviglia e, in prestito, Villarreal, dimostrando una notevole versatilità e la capacità di adattarsi rapidamente a contesti tattici differenti. Dopo aver superato alcuni problemi fisici, l’esterno sta ritrovando continuità e rendimento sotto la guida di Marcelino, tornando a essere decisivo come evidenziato dal gol realizzato contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita.

Questa domenica sarà atteso dalla sfida contro il Celta Vigo, la sua ex squadra: un ambiente che conserva un posto speciale nei suoi ricordi e al quale resta profondamente legato anche dal punto di vista emotivo. Lo stesso giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a MARCA.

VILLARREAL, SPAGNA - 20 MARZO: L'allenatore del Villarreal CF, Marcelino, raccoglie un pallone dopo che gli è stato lanciato in campo durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Real Sociedad allo Stadio de la Ceramica il 20 marzo 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Abon a MARCA

"Questa settimana me la prendo con serenità. Sto ritrovando la forma e sono più felice ogni giorno che passa menomale, mi sento in forma".

MOMENTO MIGLIORE - "In questo momento sono nel miglior momento della stagione. Ho avuto qualche intoppo con gli infortuni che hanno ostacolato la mia crescita, ma ora ho voglia di spaccare il mondo, sono carico."

COSA CHIEDE MARCELINO - "È un allenatore unico. Mi ha aiutato molto da quando sono arrivato in ogni ambito. Tatticamente, ha strutturato la squadra in modo eccellente, è fantastico".

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L'addio al Celta Vigo

"È una squadra che mi ha dato tantissimo e un affetto speciale, non lo scorderà mai. Ho ancora un ottimo rapporto con tutti al club e parlo spesso con gli amici che ho lasciato lì. Alla fine, ho dovuto prendere delle decisioni e ho creduto che questa fosse la migliore, ma mi sento molto legato ai suoi valori".

IL GOL DELL'EX - "Non festeggerei. Hanno creduto in me e mi hanno dato molte opportunità, quindi il minimo che posso fare è rispettarli".

I MIGLIORAMENTI CON MARCELINO - "Sono cresciuto molto. Lavorare con diversi allenatori significa imparare qualcosa da ognuno di loro, non solo a livello professionale. Con Marcelino è più tattico, cerco di assorbire tutto perché mi piace imparare, e lui è l'ideale per questo."

LA STAGIONE AL VILLAREAL - "È fantastico essere al terzo posto. È molto importante per il club. Quello che sta facendo il Villarreal è davvero encomiabile; non è facile arrivare terzi nella Liga spagnola. Fuori dallo spogliatoio, forse non viene apprezzato abbastanza, ma noi di certo sì".

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