Nella sfida Albacete-Real Madrid, il miracolo dei padroni di casa è stato macchiato dal gesto razzista e sconsiderato di un tifoso dei padroni di casa nei confronti del brasiliano

Giorgio Trobbiani 5 febbraio - 12:12

Il tutto è accaduto nella sfida fra l'Albacete, club rivelazione di questa annata di Coppa del Re, e il Real Madrid di Alvaro Arbeloa in quella che è stata una sfida leggendaria che ha visto gli sfavoritissimi padroni di casa imporsi sui giganti mondiali delle Merengues. Una vittoria pesantissima e storica che, però, è stata anche un po' macchiata dal gesto di un tifoso dell'Albacete nei confronti di Vinicius Junior, stella del club madridista.

Banana lanciata a Vinicius: arriva la richiesta di sanzione per il tifoso — La macchia è data dal lancio di una banana da parte di un tifoso dell'Albacete nei confronti proprio del calciatore brasiliano del Real Madrid. Un gesto razzista e xenofobo che abbiamo visto negli scorsi anni e continuiamo a vedere negli stadi di tutto il mondo che non resta però impunito. La Commissione spagnola infatti ha aperto un fascicolo in merito e richiesto per il supporter dell'Albacete una multa di cinquemila euro e un anno di esclusione dagli stadi.

Non solo, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', potrebbero esserci anche delle sanzioni nei confronti del club che ha battuto il Real Madrid in Coppa del Re. Le ipotesi sono diverse: dalla possibile chiusura di alcuni settori dell'impianto per una serie di partite fino al caso più 'leggero' per l'Albacete che andrebbe a prevedere una multa e un avviso. L'episodio, in forma ufficiale, è stato segnalato da un collaboratore del direttore di gara del match che ha visto la buccia di banana proprio nei pressi di Vinicius Junior che, fra l'altro, proprio a ridosso della gara si era fermato a fare foto e autografi con i fan dell'Albacete.