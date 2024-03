Vinicius commosso, Chilavert al veleno: “Il calcio è da uomini, non fare il f….o”

In conferenza stampa Vinicius, attaccante del Real Madrid e del Brasile, è scoppiato a piangere parlando del tema razzismo. L'ex portiere paraguayano, José Luis Chilavert, ha replicato con parole decisamente di cattivo gusto

Un duro attacco quello di José Chilavert all'indirizzo di Vinicius Junior. Proprio ieri l'attaccante del Real Madrid e del Brasile si è commosso in conferenza stampa nel momento in cui ha iniziato a parlare del tema razzismo. Il numero 7 dei Verdeoro è scoppiato a piangere ammettendo che vorrebbe solo giocare a calcio. "Non vorrei mai vedere i neri soffrire", ha detto la stella dei Blancos.