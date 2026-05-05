Durante la sfida tra Real Madrid ed Espanyol, Vinicius Jr finisce al centro di un confronto acceso con El Hilali, un duello che non resta solo tecnico ma si trasforma rapidamente in uno scontro fatto di contatti, provocazioni e parole. Non è un episodio isolato, ma una situazione che si costruisce minuto dopo minuto, con interventi ravvicinati, proteste e tensione crescente.

Il brasiliano reagisce più volte ai contatti, si gira, parla, cerca il confronto diretto, segno che la partita non è solo fisica ma anche mentale. Il livello sale progressivamente e il dialogo tra i due diventa parte integrante della gara, accompagnando diverse fasi del match.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, e Vinicius Junior del Real Madrid protestano con il quarto uomo dopo che Hector Bellerin del Real Betis (non in foto) ha segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il labiale: “Smettila, fai lo stupido… sei stupido”

Le telecamere di Movistar + catturano chiaramente alcuni passaggi del confronto, con Vinicius che perde la calma e risponde in modo diretto. “Smettila, stai facendo lo stupido… sei stupido”, una frase più chiara nel senso che nella forma, che evidenzia il fastidio accumulato durante la partita.

Poi il tono cambia e diventa ancora più personale: “Dopo mi chiederai la maglia e io non te la darò”, una provocazione che va oltre il campo e che sottolinea il tipo di sfida che si è creata tra i due. Il passaggio più pesante arriva poco dopo, quando Vinicius affonda: “L’anno prossimo tornerai in B”, una frase che richiama direttamente la situazione di classifica e che viene usata come colpo verbale nel pieno della tensione.

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Dentro la partita: tra talento e provocazione

Nonostante lo scontro, Vinicius resta centrale anche dal punto di vista tecnico, perché continua a incidere nel gioco e a essere uno dei più pericolosi in campo, dimostrando come riesca a restare dentro la partita anche in un contesto nervoso.

Allo stesso tempo però non smette di parlare, di reagire, di cercare il confronto, portando la gara su un piano doppio, tecnico e mentale. In più di un’occasione chiede spiegazioni sui contatti, lasciando intendere che il confronto con El Hilali non sia solo casuale ma parte di una dinamica costruita durante tutta la partita. È il solito Vinicius, capace di fare la differenza ma anche di accendere situazioni che vanno oltre il gioco, con un equilibrio sottile tra competitività e provocazione.

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