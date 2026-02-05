Se da un lato il Flamengo adotta una strategia di attesa, sperando che il contratto scada naturalmente nel 2027, dall'altro il Real Madrid non ha alcuna intenzione di restare a guardare. Per la dirigenza madridista, il rinnovo di Vinicius non è un'opzione, ma una priorità assoluta e strategica . Il club presieduto da Florentino Pérez è consapevole che lasciare arrivare un fuoriclasse del genere all'ultimo anno di contratto (la prossima stagione) sarebbe un rischio incalcolabile. Pertanto, la macchina organizzativa del Real è già in moto per estendere il vincolo contrattuale , spegnendo sul nascere qualsiasi velleità di addio a parametro zero.

L'idea di Vinicius

Un altro aspetto cruciale è la solidità del legame tra il giocatore e il club. Vinicius non è prigioniero del suo contratto; è un leader felice e appagato. A dimostrazione di ciò, è importante ricordare come l'attaccante abbia avuto sul tavolo offerte faraoniche, in particolare una proveniente dall'Arabia Saudita. Si parlava del contratto più ricco della storia dello sport, cifre che avrebbero fatto vacillare chiunque. Eppure, Vinicius ha declinato. La sua priorità è continuare a vincere in Europa con la maglianumero 7 dei Blancos, dove si sente amato e centrale nel progetto sportivo. La felicità del giocatore a Madrid è il miglior antidoto contro le sirene esterne, che siano petrodollari o la nostalgia di casa.