Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, hanno acceso la fantasia dei tifosi Rubro-Negros, delineando un piano ambizioso per riportare a casa Vinicius. Tuttavia, questo scenario si scontra frontalmente con la volontà di ferro del Real Madrid e con la felicità dello stesso giocatore nella capitale spagnola.
BRASILE
Vinicius in scadenza con il Real. Il Flamengo ci prova: “La porta è sempre aperta”
Il piano del Real—
Se da un lato il Flamengo adotta una strategia di attesa, sperando che il contratto scada naturalmente nel 2027, dall'altro il Real Madrid non ha alcuna intenzione di restare a guardare. Per la dirigenza madridista, il rinnovo di Vinicius non è un'opzione, ma una priorità assoluta e strategica. Il club presieduto da Florentino Pérez è consapevole che lasciare arrivare un fuoriclasse del genere all'ultimo anno di contratto (la prossima stagione) sarebbe un rischio incalcolabile. Pertanto, la macchina organizzativa del Real è già in moto per estendere il vincolo contrattuale, spegnendo sul nascere qualsiasi velleità di addio a parametro zero.
L'obiettivo è chiaro: Vinicius deve restare a Madrid ancora a lungo.
L'idea di Vinicius—
Un altro aspetto cruciale è la solidità del legame tra il giocatore e il club. Vinicius non è prigioniero del suo contratto; è un leader felice e appagato. A dimostrazione di ciò, è importante ricordare come l'attaccante abbia avuto sul tavolo offerte faraoniche, in particolare una proveniente dall'Arabia Saudita. Si parlava del contratto più ricco della storia dello sport, cifre che avrebbero fatto vacillare chiunque. Eppure, Vinicius ha declinato. La sua priorità è continuare a vincere in Europa con la maglianumero 7 dei Blancos, dove si sente amato e centrale nel progetto sportivo. La felicità del giocatore a Madrid è il miglior antidoto contro le sirene esterne, che siano petrodollari o la nostalgia di casa.
Il sogno del Flamengo—
Di conseguenza, il ragionamento di Landim, "non dovremmo pagare il Real se aspettiamo la scadenza", seppur ineccepibile dal punto di vista matematico, appare fragile nella realtà dei fatti. Si basa sulla premessa che Vinicius non rinnovi, una premessa che il Real Madrid sta lavorando assiduamente per smontare. Il Flamengo rimane alla finestra, consapevole che l'unica speranza risiede in una rottura tra il giocatore e il club spagnolo. Ma al momento, con un Real Madrid deciso a blindarlo e un Vinicius che continua a respingere offerte mostruose pur di restare al Bernabéu, il sogno di rivederlo presto al Maracanã sembra destinato a rimanere tale ancora per molti anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA