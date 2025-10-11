Il Brasile di Carlo Ancelotti e Vínicius ha battuto 0-5 la Corea del Sud in amichevole. I verdeoro hanno già staccato il pass per il Mondiale del prossimo anno e si stanno preparando giocando delle amichevoli. Dopo la vittoria di ieri, l'ala sinistra brasiliana ha parlato del nuovo ct della Seleçao e del modo di giocare degli attaccanti.
Nel post-partita, il numero 7 del Real Madrid ha parlato non solo del suo ct, ma anche del nuovo modo di giocare della Seleçao