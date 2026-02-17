In diretta sul suo canale Twitch, Vinicius Junior, giocatore e stella del Real Madrid, è tornato a parlare su un suo ex compagno di squadra che ha fatto la storia del club spagnolo e che oggi veste la maglia del Milan di Massimiliano Allegri. Si tratta di Luka Modric, nuovo faro del centrocampo rossonero che, con i colori Merengues, ha trionfato praticamente in ogni competizione per club.