Vita dura per chi abita vicino allo stadio del Brentford: tifosi defecano davanti alle case

Un vero e proprio supplizio...

Sergio Pace

I cittadini londinesi che abitano vicino al nuovo stadio del Brentford, il Gtech Community Stadium, che ha sostituito nel 2020 lo storico Griffin Park, probabilmente vorrebbero che le Bees, noni con 35 punti in PremierLeague, giocassero ogni settimana solo in trasferta. In occasione delle partite interne del Brentford di Thomas Frank, la vita dei locali si fa sempre più dura.

Non certamente una bella scena vedere alcuni tifosi defecare fuori dallo stadio

Tra le varie testimonianze la più curiosa è proprio quella fornita da Michael Lock al The Sun, un signore che abita nella periferia ovest di Londra, vicino al Brentford Community Stadium: "Tramite un filmato ricevuto sul telefono di mio figlio ho visto un ragazzo defecare proprio vicino casa nostra alle 16 dopo una partita del Brentford. Sembrava che da lì fosse passata una mucca. Ho dovuto utilizzare l'idropulitrice per togliere tutto. Appena l'ho affrontato non mi ha detto nulla. Poi è salito in macchina e se n'è andato...". "Le strade sono piene di spazzatura e avanzi di cibo", aggiunge Michael. Oltre le siepi degli appartamenti al piano terra si trova di tutto: resti di pollo e lattine di bevande.

Ma non è finita. I residenti della zona devono fare i conti anche con il problema dei parcheggi. "Nella prima settimana di apertura dello stadio ho commesso l'errore di andare al B&Q. Quando sono uscita il traffico era terribile. Sono finita per parcheggiare l'auto a circa un miglio di distanza dalla strada in cui abito", confessa Elizabeth, altra residente del quartiere. "Esiste un parcheggio per residenti, ma i tifosi non prestano attenzione ai cartelli e parcheggiano dove vogliono, fregandosene delle nostre lamentele", conclude Michael. La gente del posto è alle prese con una situazione complicata e non può tollerare altri comportamenti simili. Le partite casalinghe del Brentford per i residenti zona stadio sono diventate un inferno...