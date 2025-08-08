Vitesse, ricorso respinto: addio alla licenza professionistica

Il club giallonero, nonostante il sostegno dei propri tifosi in questo periodo difficile, dovrà salutare il professionismo

Jacopo del Monaco 8 agosto - 19:23

Nonostante l'ultimo tentativo per salvare la situazione, il Vitesse ha perso la battaglia legale e, di conseguenza, la licenza professionistica. Il club giallonero aveva presentato un'ingiunzione preliminare contro la KNVB, ovvero la Federcalcio olandese. Ieri si è tenuta l'udienza presso il tribunale di Utrecht ed i tifosi del club di Arnhem hanno fatto sentire il loto supporto.

Il declino del club giallonero Fondato nel 1892, il club giallonero ha sede ad Arnhem e disputa le sue partite casalinghe presso il GerleDome, impianto che dispone di 25mila posti a sedere. Dopo aver vinto la KNVB Beker, ovvero la Coppa nazionale, nella stagione 2016/2017 battendo l'AZ Alkmaar per 2-o, i gialloneri hanno iniziato a brancolare nel buio. Due stagioni fa giocavano in Eredivisie, ovvero la massima competizione olandese, e hanno ricevuto una penalizzazione di 18 punti per il mancato rispetto di alcune norme. Ciò ha condannato il club alla retrocessione in Eerste Divisie, l'equivalente della nostra Serie B, dove non giocava dalla stagione 1988/1989. La scorsa stagione, anche a causa di una pesante penalizzazione, i Numeri 1 della Gheldria hanno chiuso il campionato all'ultimo posto.

Vitesse, niente licenza professionistica: il comunicato ufficiale — L'11 luglio, la Federazione calcistica dell'Olanda ha revocato la licenza professionistica dei gialloneri. Il club ha risposto facendo ricorso e presentando un'ingiunzione preliminare nei confronti della KNVB. Nella giornata di ieri, presso il tribunale di Utrecht, c'è stata l'udienza riguardante il club ed i tifosi di Arnhem hanno deciso di andare in trasferta per sostenere da vicino il club. Tuttavia, il ricorso è stato respinto ed il Vitesse, dopo 132 anni di storia, deve dire addio al professionismo. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, i gialloneri hanno annunciato questa sconfitta.

"Il Vitesse ha perso ieri il procedimento sommario presso il Tribunale distrettuale di Midden-Nederland. Il tribunale ha deciso di confermare la decisione della commissione per le licenze e della commissione d'appello e di non sospenderla. Il club è completamente sconfitto dal risultato.

Secondo il giudice, la commissione per le licenze della KNVB ha applicato correttamente le norme in materia di licenze e le decisioni non erano contrarie alla ragionevolezza e all'equità. La sentenza significa che al Vitesse è temporaneamente vietato partecipare al Keuken Kampioen Divisie. Il club ha ricevuto una sentenza del tribunale. Il Vitesse esaminerà attentamente la sentenza e valuterà i prossimi passi. Il club comunicherà la sua decisione a breve.

Al momento, il futuro del Vitesse non è ancora chiaro. Il club sta valutando le sue opzioni. Nel frattempo, la dirigenza continua a collaborare con le parti interessate per garantire la continuità del calcio ad Arnhem".