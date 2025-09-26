Il talento brasiliano, appena ventenne, è tornato a brillare con il Palmeiras

Dall'esplosione con la maglia dell'Athletico Paranaense, quando aveva appena 17 anni, all'annata difficile a Barcellona. Per poi tornare in Brasile, con il Palmeiras, dove ha ripreso a segnare e dove è diventato un riferimento. Questa, finora, la parabola del giovane talento Vitor Roque, che dopo l'annata in Spagna, è tornato a brillare e a far parlare di sé.

Un periodo difficile — Acquistato dal Barcellona nel 2023, Roque è arrivato ne LaLiga a gennaio del 2024. I bluagrana lo hanno acquistato per la cifra monstre di 60 milioni dall'Athletico Paranaense. Le aspettative su questo ragazzo prodigio erano alte e, del resto, lui si faceva precedere da una reputazione creata a suon di gol: 16 in 33 partite fra campionato e Coppa Libertadores. Con la - pesante e pressante - maglia del Barca Roque, però, ha giocato poco e segnato ancora meno. Il brasiliano non ha retto la concorrenza del mostro sacro Lewandoskie di Ferran Torres. Pian, piano, nel corso dei mesi, è sceso sempre meno in campo e il club lo ha mandato in prestito al Betis.

La rinascita col Palmeiras — La sua sembrava una carriera bloccata, quella di un talento destinato a perdersi fra prestiti e campionati in giro per l'Europa. Quando, a febbraio 2025, lo acquista il Palmeiras. Quello del club brasiliano è un investimento importante: per lui vengono spesi ben 27 milioni di euro. Una mossa rischiosa ma che sta iniziando a dare i suoi frutti. Passato un periodo di ambientamento e la deludente esperienza del Mondiale per Club, il giovane attaccente, sotto la guida del tecnico Abel Ferreira, sembra rinato.

Lo dimostrano i numeri. Le statistiche recitano 12 gol e 4 assist in 41 partite stagionali, con una vera e propria esplosione negli ultimi mesi: 8 reti e 4 assist nelle ultime dieci partite, fra Coppa Libertadores e Serie A brasiliana. Nel torneo continentale, proprio sotto il colpi della stella brasiliana è caduto il River Plate, ai quarti di finale. Adesso il Palmeiras giocherà la semifinale contro LDU Quito. Vitor Roque, in sostanza, è tornato a mostrare il suo enorme talento, e pare abbia messo nel mirino la Gloria Eterna.

