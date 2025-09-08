Doveva essere una serata di felicità e invece per la star del Barcellona il rientro in Spagna sarà un vero e proprio incubo, in attesa di riavere o ritrovare il suo documento

Michele Massa 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 10:55)

Una bellissima e larga vittoria in Turchia, rovinata da un particolare, il passaporto. Protagonista della vicenda è la star Lamine Yamal, lo spagnolo autore di due assist nella serata trionfale della Spagna, al termine dei novanta minuti ha dovuto fronteggiare un imprevisto tutt'altro che "simpatico".

Inutile l'aiuto di Ferran Torres — A raccontare la vicenda ci hanno pensato le telecamere di Beyaz Futbol. Il calciatore, una volta uscito dagli spogliatoi in direzione bus, si è reso conto di non avere il passaporto con sé. Come mostrato dalle immagini, la star del Barcellona, per cercare il documento mette la sua valigia a terra per aprirla, iniziando a rovistare tra i vari beni personali nella speranza di ritrovarlo, senza successo.

Preso dalla foga, ad aiutarlo ci ha pensato il compagno Ferran Torres. Dopo un'intensa ricerca però, non ci sono tracce del passaporto e il calciatore sembrerebbe non essere partito verso casa col resto del gruppo. Sulla vicenda la Federazione spagnola non ha ancora parlato, eloquente però il silenzio social del calciatore. Un episodio tutt'altro che fortunato per la stella del Barcellona. A Lamine Yamal sono capitate sicuramente serate migliori, nonostante l'ottima performance in campo.

Infatti, l'attaccante del Barcellona ha fornito due assist, che impreziosiscono le sue statistiche da inizio stagione. Nelle prime cinque partite disputate, lo spagnolo ha messo a referto 7 g/a, inviando subito un forte segnale al calcio europeo ma anche a quello mondiale, dato che la Spagna - con queste prestazioni - si candida tra le più forti rappresentative a far parte parte della Coppa del Mondo, in programma nel 2026.

Visualizza questo post su Instagram