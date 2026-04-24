Serata intensa e a tratti surreale nella semifinale di DFB-Pokal tra Stoccarda e Friburgo, conclusa con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa e la conseguente qualificazione alla finale. A prendersi la scena, però, non è stato solo il risultato. Durante la partita, il giovane talento Bilal El Khannous è stato protagonista di un episodio decisamente insolito: nel pieno del gioco ha avuto un piccolo malore, arrivando a vomitare in campo. Una situazione che ha sorpreso tutti, dai compagni agli avversari, interrompendo per qualche istante il ritmo della gara.

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La reazione dei compagni di squadra, però, non è passata inosservata. Più che preoccupazione, tra i giocatori si è percepita una gestione del momento quasi goliardica, “con la maturità di una classe delle medie”, tra risatine e commenti che hanno alleggerito la tensione. Un atteggiamento che ha reso l’episodio ancora più curioso e, per certi versi, surreale.

🇲🇦 🇩🇪 Bilal El Khannous ha avuto un piccolo incidente durante la semifinale di DF Pokal, vomitando in campo.



I compagni la prendono con la maturità di una classe delle medie.



Stoccarda che va in finale battendo 2-1 il Friburgo. Nonostante il vomito. pic.twitter.com/9gD6PRnpZG — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) April 24, 2026

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Nonostante l’imprevisto, la partita è proseguita senza ulteriori problemi e lo Stoccarda è riuscito a portare a casa una vittoria preziosa. Il 2-1 finale contro il Friburgo vale infatti l’accesso all’ultimo atto della competizione, obiettivo centrato con determinazione e carattere. Un match combattuto, deciso dagli episodi, ma che verrà ricordato anche per questo momento fuori dal comune. Il calcio, ancora una volta, dimostra di saper unire agonismo e situazioni imprevedibili, trasformando anche un piccolo incidente in un frammento destinato a far parlare. E così, tra gol, tensione e un episodio decisamente inusuale, lo Stoccarda vola in finale. Nonostante tutto. Anche… nonostante il vomito.

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