A sorpresa il tecnico uruguayano è stato sollevato dall'incarico nonostante gli ultimi due successi. In panchina ritorna l'ex Real Sociedad dopo 6 anni

Mattia Celio Redattore 9 ottobre - 11:50

Acque molto agitate in casa Watford. Dopo aver ufficializzato l'esonero di Paulo Pezzolano, il club di Gino Pozzo ha deciso di fare dietro-front. In panchina tornerà a sedere Javi Gracia. L'ex centrocampista del Real Sociedad aveva allenato gli Hornets già dal gennaio 2018 al settembre 2019. Si tratta di un ritorno dovuto agli ultimi risultati deludenti del tecnico uruguayano, e non solo.

Dietro-front Watford, out Pezzolano, torna Javi Garcia: il comunicato... che lascia perplessi — Paulo Pezzolano non è più l'allenatore del Watford. Gli ultimi due successi e un pareggio non hanno salvato il tecnico uruguayano che così lascia i Golden Boys dopo 9 partite nelle quali aveva collezionato 12 punti, con il Watford all'11°posto e a -3 dalla zona playoff. Dopo la comunicazione dell'esonero, Pezzolano ha salutato il club di Pozzo con un messaggio sui propri social nelle cui parole l'ormai ex tecnico esprime gratitudine ma anche un profondo rammarico: "I risultati dicono che stavamo lavorando nella giusta direzione per raggiungere il nostro obiettivo di tornare in Premier questa stagione, con una squadra in grado di farcela". Un segno del fatto che dietro l'esonero non ci siano solo i risultati in campo.

Al suo posto, nelle ultime ore, è arrivata l'ufficialità della nomina di Javi Gracia come nuovo allenatore degli Hornets. Per l'ex centrocampista del Real Sociedad si tratta di un ritorno dato che aveva allenato i giallorossi tra il 2018 e fine 2019. Il compito sarà quello di continuare a lottare per il ritorno in Premier League.

Di seguito il comunicato della società dei Cervi, che lascia perplessi molti sportivi: "Con la nomina di Javi, il club è fiducioso che porterà le qualità che riteniamo vitali per questa giovane squadra: coerenza nella selezione della squadra, armonia all'interno dello spogliatoio e un forte legame con i nostri tifosi". Per Javi Garcia il nuovo esordio sulla panchina del Watford sarà sabato 18 ottobre in casa dello Sheffield United.