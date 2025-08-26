Wehen e Bayern Monaco si affrontano mercoledì sera, alle ore 20:45, nel primo turno della DFB-Pokal. La sfida della Brita Arena ha le sembianze di un duello tra Davide contro Golia e il pronostico può apparire già scritto, ma la Coppa di Germania ha spesso riservato grandi sorprese nelle ultime stagioni. Scopriamo insieme dove poter seguire la sfida, che, tra le altre cose, sarà visibile anche su Bet365 a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati.
DFB-Pokal
Wehen-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
La sfida delle 20:45 di domani che vedrà la squadra di terza divisione tedesca ospitare i Campioni di Germania, che si affronteranno per la prima volta nella loro storia, sarà visibile solamente in streaming. La partita sarà trasmessa su DFB Play, portale della Federazione Calcistica Tedesca che permette di vedere tutte le partite della coppa nazionale, ma non solo. Wehen-Bayern Monaco sarà visibile gratuitamente in streaming anche su Bet365. Dopo aver completato tutti i passaggi per l'iscrizione al sito, gli utenti avranno la possibilità di godersi il match di domani sera senza costi aggiuntivi.
Come arrivano i due club alla partita
Il Wehen Wiesbaden, allenato da Nils Doring, gioca in 3. Liga, ovvero la terza divisione del calcio tedesco. La scorsa stagione, il Wehen ha concluso il suo campionato al nono posto. Dopo diverse operazioni di mercato in entrata ed in uscita ed alcune amichevoli disputate, tra cui una vinta contro lo Schalke 04 di Loris Karius, il club di Taunusstein ha collezionato 4 punti nelle prime tre partite di campionato: vittoria per 3-1 contro l'Ulm; 2-2 in casa del Verl; sconfitta in casa del Rot-Weiss Essen per 3-4. In tutta la sua storia, il Wehen non ha mai vinto la coppa nazionale ed il massimo risultato raggiunto risale alla stagione 2008/2009: quarti di finale, poi eliminato dall'Amburgo.
Nella scorsa stagione, il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha vinto la Bundesliga e ha giocato il Mondiale per Club, dal quale è uscito ai quarti di finale per mano del Psg. L'annata da poco iniziata è la prima per i bavaresi senza Thomas Muller, che ha lasciato il club dopo 25 anni ed è andato ai Vancouver Whitecaps in MLS. In questa sessione di calciomercato, il Bayern ha acquistato Luis Diaz dal Liverpool per 70 milioni di euro e hanno ceduto Coman e Wanner rispettivamente all'Al-Nassr ed al PSV. I Roten hanno iniziato benissimo la stagione, vincendo la Supercoppa tedesca contro lo Stoccarda e segnando 6 gol al Lipsia alla prima di campionato. I bavaresi hanno vinto 20 volte la DFB-Pokal e l'ultimo successo risale al 2020.
Probabili formazioni—
Mentre il club di terza divisione punterà sulla sua formazione titolare, il Bayern molto probabilmente farà un ampio turnover per conservare i titolari per il prossimo match di Bundesliga.
WEHEN (4-4-2): Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek, May; Schleimer, Nejad, Gozusirin, Johansson; Flotho, Kaya. All: Doring
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Karl, Gnabry, Luis Diaz; Kusi-Asare. All: Kompany
