Wehen-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Wehen e Bayern Monaco si affrontano mercoledì sera, alle ore 20:45, nel primo turno della DFB-Pokal . La sfida della Brita Arena ha le sembianze di un duello tra Davide contro Golia e il pronostico può apparire già scritto, ma la Coppa di Germania ha spesso riservato grandi sorprese nelle ultime stagioni. Scopriamo insieme dove poter seguire la sfida, che, tra le altre cose, sarà visibile anche su Bet365 a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati.

Nella scorsa stagione, il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha vinto la Bundesliga e ha giocato il Mondiale per Club, dal quale è uscito ai quarti di finale per mano del Psg. L'annata da poco iniziata è la prima per i bavaresi senza Thomas Muller, che ha lasciato il club dopo 25 anni ed è andato ai Vancouver Whitecaps in MLS. In questa sessione di calciomercato, il Bayern ha acquistato Luis Diaz dal Liverpool per 70 milioni di euro e hanno ceduto Coman e Wanner rispettivamente all'Al-Nassr ed al PSV. I Roten hanno iniziato benissimo la stagione, vincendo la Supercoppa tedesca contro lo Stoccarda e segnando 6 gol al Lipsia alla prima di campionato. I bavaresi hanno vinto 20 volte la DFB-Pokal e l'ultimo successo risale al 2020.