Ecco come poter seguire la gara valida per la seconda giornata del campionato tedesco

Filippo Montoli 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 10:32)

La Bundesliga torna in campo per la seconda giornata e nel programma di sabato 30 agosto è prevista la partita tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Il match si disputerà alle ore 15:30 al Weserstadion. Entrambe le squadre sono partite con il piede sbagliato e sono costrette a rimediare. Ecco dove vedere Werder Brema-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Werder Brema ha cominciato molto male la nuova stagione. La prima gara ufficiale è stata in DFB Pokal contro l'Arminia Bielefeld, che oggi si trova in Zweite Bundesliga. La squadra di Horst Steffen è uscita sconfitta dal primo turno di coppa con il risultato di 1-0, subendo il gol decisivo al 93'. L'esordio in campionato è stato anche peggiore. Ospitato dall'Eintracht Francoforte, il Werder ha perso 4-1, senza mai riuscire a imporre il proprio gioco agli avversari.

Anche il Bayer Leverkusen ha disputato la prima partita ufficiale della stagione in coppa. La squadra di Ten Hag non ha avuto grosse difficoltà ad avere la meglio sul Grosspach, squadra dilettante tedesca, vincendo 4-0 in trasferta. In campionato, invece, falsa partenza per l'allenatore olandese. Il Bayer è uscito sconfitto dalla partita casalinga con l'Hoffenheim per 2-1, dopo essere andato in vantaggio al sesto minuto.

Le probabili formazioni — La partenza non buona del Werder è dovuta in parte ai molti assenti. Steffen non può contare addirittura su sette giocatori. Con quelli rimasti, il tecnico dei padroni di casa dovrebbe schierare il 4-2-3-1. Backhaus in porta. Sugawara, Stark, Coulibaly e Agu in difesa. In mediana, spazio al duo Bittencourt-Lynen. Sulla trequarti, Schmid sarà affiancato sulle fasce da Njinmah e Mbangula. L'attacco sarà affidato a Grull.

Ten Hag non potrà contare su Belocian e Terrier, mentre sono in dubbio diversi giocatori tra cui Palacios e Hofmann. L'olandese dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Flekken tra i pali. Difesa a tre con Quansah, il nuovo arrivo Badé e Tapsoba. A centrocampo spazio ad Arthur, Andrich, Garcia e Grimaldo. I due trequartisti Tella e Maza daranno infine supporto all'unica punta Schick.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu; Bittencourt, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Grull. Allenatore: Horst Steffen.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick. Allenatore: Erik Ten Hag.

Werder Brema-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in diretta — La gara valida per la seconda giornata di Bundesliga in programma alle ore 15:30 sarà visibile in diretta tv ed esclusiva su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per chi vorrà seguirla in streaming, la diretta è disponibile su Sky Go per gli abbonati alla piattaforma e su Now.