Le due squadre arrivano a questa partita dopo aver perso nella prima di campionato. Gli ospiti sono favoriti ma hanno ancora molto da dimostrare

Giorgio Abbratozzato 28 agosto - 21:13

Werder Brema e Bayer Leverkusen si sfideranno sabato 30 agosto, alle ore 15:30, nella seconda giornata di Bundesliga. Di fronte ci saranno due formazioni volenterose di riscatto: la squadra di Ten Hag ha perso il primo match del campionato tedesco, così come i biancoverdi. Ai nastri di partenza, il Leverkusen potrebbe sembrare favorito. Non è da escludere, però, che la sfida possa regalare colpi di scena.

L'analisi tattica del match — Ten Hag sta provando a costruire un modello con la sua nuova squadra. Nonostante le tante cessioni, il Leverkusen non vuole mollare il passo e dovrà riprendersi subito per puntare ai primi quattro posti. Ci aspettiamo un Bayer che vorrà condurre la partita e gestire il possesso rispetto agli avversari. Non sarà titolare il nuovo acquisto Lucas Vasquez dal Real Madrid. Il tecnico olandese potrà fare affidamento sui suoi giocatori migliori in questa partita: Patrick Schick, Grimaldo, Andrich e Tapsoba dovrebbero partire nell'undici titolare.

Il Werder Brema, allenato da Horst Steffen, potrà contare sul nuovo arrivato Samuel Mbangula, che non ha avuto un esordio facile nella prima giornata di campionato con un solo dribbling riuscito. Un altro che potrà essere decisivo sarà Justin Njinmah, che è già andato a segno nella prima partita nonostante la sconfitta per 4 a 1 contro il Francoforte. Il Brema dovrà essere bravo a verticalizzare meglio e a risultare più pericoloso rispetto alla prima partita, dove ha registrato solo un 0,53 di xG.

Werder Brema-Bayer Leverkusen: il pronostico della partita — I bookmaker vedono favoriti gli ospiti, con la vittoria quotata 1.91. La quota è molto alta e questo rispecchia perfettamente le incertezze che si celano dietro al nuovo progetto di Ten Hag. La vittoria dei padroni di casa è quotata invece a 3.70. Mentre un pareggio è dato a 3.80.

Ci aspettiamo una gara aperta a qualsiasi risultato, come d'altronde vale per ogni match di Bundesliga. Le due squadre devono ancora dimostrare il proprio valore in questa stagione e la voglia di non perdere potrebbe prendere il sopravvento. Per tale ragione, può valere la pena puntare sul pareggio, con un 1-1 come possibile risultato finale.