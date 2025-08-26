Dopo aver terminato la sua esperienza con la maglia dei Blancos, il classe 1991 vestirà la maglia delle Aspirine

Dopo aver passato una vita intera al Real Madrid, Lucas Vazquez ha firmato per il Bayer Leverkusen. Lo spagnolo porterà alle Aspirine allenate dall'olandese Erik Ten Hag mentalità vincente e tanta esperienza a livello internazionale.

La carriera di Vasquez — Classe 1991 nato a Curtis, Lucas Vazquez ha iniziato a giocare come ala destra e dispone di ottima velocità e controllo palla. Col passare degli anni, ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro e, grazie alle sue capacità in fase offensiva, partecipa alle azione d'attacco. Lo spagnolo ha legato il suo nome ai Blancos dal 2007, anno in cui è entrato nella loro cantera. Ha esordito tra i professionisti col Real Madrid C, altra squadra giovanile del club, per poi giocare col Castilla.

Nella stagione 2014/2015, Vazquez ha giocato in prestito all'Espanyol, con cui ha fatto il suo esordio in Liga. Dalla stagione seguente fino alla 2024/2025, il calciatore spagnolo ha vestito solo la maglia del Real Madrid e ha esordito coi Blancos proprio contro l'Espanyol. Il classe 1991 ha segnato il primo gol con la camiseta blanca il 30 dicembre 2015 contro la Real Sociedad. In tutti i suoi anni a Madrid, Vazquez ha giocato 402 partite, segnato 38 gol e ha vinto: 4 campionati; 4 Supercoppe di Spagna; Copa del Rey 2022/2023; 5 Champions League; 4 Supercoppe UEFA ed altrettanti Mondiali per Club; Coppa Intercontinentale FIFA lo scorso anno.

Lucas Vazquez al Bayer Leverkusen: comunicato ufficiale — Non avendo rinnovato col Real Madrid, il classe 1991 ha potuto firmare per qualsiasi squadra e ha scelto il Bayer Leverkusen. Vazquez ha firmato col club tedesco un contratto fino al 2027. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il terzino destro spagnolo Lucas Vázquez. Il 34enne arriva in trasferimento gratuito dopo che il suo contratto con il Real Madrid è scaduto alla fine della scorsa stagione. Vázquez ha firmato un contratto con il club della Bundesliga fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia dei Werkself con il numero 21".