Werder Brema-Bayer Leverkusen: i risultati più eclatanti degli ultimi anni

Le due squadre si affrontano questo sabato, alle 15:30, nella seconda giornata di Bundesliga. Riviviamo alcuni momenti chiave delle ultime stagioni

Giorgio Abbratozzato 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 20:20)

Werder Brema-Bayer Leverkusen sarà uno dei match più attesi di questo weekend di Bundesliga. Le due squadre storicamente non si sono mai risparmiate, regalando spesso e volentieri sfide avvincenti e ricche di gol. Non sono mancate poi le grandi sorprese, anche e soprattutto negli scontri più recenti. Andiamo a vedere, dunque, quali sono stati i risultati più sorprendenti delle ultime stagioni.

Il 2-0 che ha steso Xabi Alonso — L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 08 marzo 2025. Il match, valevole per il venticinquesimo turno di Bundesliga, è finito 2-0 per il Werder Brema. I biancoverdi non vincevano una sfida contro il Leverkusen dal 2019, perciò l'ultimo successo ha avuto un'importanza speciale. I gol di Schmid e di Njinmah sono stati decisivi in una partita condotta per lunghi tratti dagli uomini di Xabi Alonso, che hanno avuto il 73% di possesso palla a loro favore.

Werder Brema-Bayer Leverkusen 0-5: una vittoria che vale un titolo — Il 14 Aprile 2024 è una data storica non solo per i tifosi del Bayer Leverkusen, ma per tutti gli appassionati di calcio. Il Bayer Leverkusen, battendo per 5-0 il Werder Brema, ha conquistato la sua prima Bundesliga, interrompendo un ciclo di 11 anni di vittorie consecutive del Bayern Monaco. La tripletta di Wirtz, il rigore di Boniface e il gol di Xhaka hanno scritto un momento che rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati. Il Leverkusen degli invincibili rimarrà per sempre nella storia del calcio.

Werder Brema-Bayer Leverkusen: il rocambolesco 2-6 del 2018 — Nel 2018, il Leverkusen allenato da Heiko Herrlich poteva vantare giocatori di ottime prospettive ma non ancora affermati nel grande calcio. Tutti in grande, grandissimo spolvero nella sfida contro il Werder Brema finita con un tennistico 6-2 per le Aspirine. Che non sarebbe stata una giornata semplice per i padroni di casa lo si era capito già dalle prime battute, con il vantaggio di Volland segnato dopo appena 8 minuti. Da lì, è partita la giostra del Leverkusen, che si è portato sul 3-0 a fine primo tempo per poi essere quasi recuperato nella ripresa dalle reti di Pizarro e Osako. Poi è entrato in scena Kai Havertz, che con una doppietta ha messo il risultato al sicuro, prima del 6-2 finale di Dragovic.