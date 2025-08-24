Un momento di grande imbarazzo tra la giornalista e il calciatore che aveva scambiato la maglia con un avversario e il video diventato già virale sui social

Alessia Bartiromo 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 16:31)

I momenti del post partita sono sempre i più delicati, dovendo affrontare le sensazioni dei calciatori che hanno appena terminato la propria partita. C'è chi è ancora nervoso per un risultato negativo acquisito, chi pensa agli errori commessi o ancora chi sorride per una vittoria. Quello che è successo alla fine di Eintracht Francoforte-Werder Brema è stato però alquanto curioso. La giornalista tedesca Katharina Kleinfeldt ha infatti scambiato Marco Friedl del Werder Brema per un calciatore avversario, avendo scambiato la sua maglietta con un rivale.

L'Eintracht Francoforte supera il Werder Brema 4-1 — Gestire un post partita è sempre complesso, ancor più per la squadra che ha perso. Questo è il caso del Werder Brema che si lecca le ferite in trasferta, dovendo fare i conti con un 4-1 subìto che brucia ancora. In gol al 22' Uzon che mette la gara in discesa per i padroni di casa: soltanto tre minuti dopo arriva il raddoppio con Bahoya, autore di una doppietta qualche minuto dopo. Goal della bandiera per i Werder da parte di Njinmah al 48' e chiude la contesa con il poker casalingo Knauff al 70'. La voglia di parlare da parte dei calciatori ospiti era davvero poca ma si prende questo onere Marco Friedl, che pochi minuti prima aveva scambiato la sua maglia con il portiere avversario Michael Zetterer, suo ex compagno di squadra e con il quale ha ancora un rapporto splendido.

La domanda sulla vittoria dopo la disfatta del Werder Brema di Marco Friedl — Da qui il grande equivoco che ha visto protagonista la giornalista televisiva tedesca Katharina Kleinfeldt che chiede al calciatore se fosse contento per la vittoria conquistata. Friedl sgrana gli occhi imbarazzato, poi le risponde che lui è un calciatore del Werder Brema, salutandola e lasciando l'intervista. Come riporta La Bild, la ragazza si è poi scusata per l'accaduto dichiarandosi distratta dal cambio maglia del calciatore, che aveva intervistato poco prima del match sul pullman del Werder Brema e che quindi conosceva bene. Il video dell'episodio ha fatto subito il giro del web, scatenando reazioni divertite tra i tifosi dell'Eintracht.