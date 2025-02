L'allenatore del Werder Brema, Ole Werner, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Bayern Monaco

Sergio Pace Redattore 6 febbraio - 18:56

La ventunesima giornata di Bundesliga si aprirà con l'anticipo tra Bayern Monaco e Werder Brema. La gara è in programma venerdì 7 febbraio alle 20:30 all'Allianz Arena. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Werder Brema, Ole Werner. Queste le sue parole: "La sconfitta pesante per 5-0 all'andata contro il Bayern Monaco? Il Bayern non si è indebolito (ride). In quel match siamo stati i nostri peggiori nemici e abbiamo ceduto il possesso palla troppo facilmente, il che ha permesso al Bayern di trovare spazi da sfruttare.

Ecco perché dovremo assicurarci di rimanere compatti e di non dare loro troppe opportunità di portare la palla nel nostro terzo finale, cercando anche di sviluppare il nostro gioco in campo. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti come squadra e di essere in grado di dimostrare quelle qualità in campo che ci hanno caratterizzato".

Bayern Monaco-Werder Brema, le parole in conferenza stampa di Werner alla vigilia del match — L'anno scorso il Werder Brema ha sbancato l'Allianz Arena battendo 1-0 il Bayern Monaco con il gol decisivo siglato da Mitchell Weiser. L'allenatore della formazione biancoverde aggiunge: "Ci sono molte cose che sono cambiate, sia per noi che per il Bayern. Loro hanno un allenatore diverso, giocatori diversi e uno stile di gioco diverso. Ma, proprio come allora, ci apprestiamo ad andare a Monaco con l'obiettivo di vincere la partita. Sappiamo che non sarà facile. Abbiamo lavorato duramente per essere in grado di concentrarci su ciò che possiamo controllare e ovviamente aiuta il fatto che siamo stati in grado di vincere lì l'anno scorso".

Sui cambiamenti nel reparto arretrato: "Ci sono altre alternative. Abbiamo piena fiducia in tutti i nostri giocatori, il che vale anche per i tre giocatori che inizieranno dal primo minuto in difesa. Hanno tutti offerto ottime prestazioni per noi in passato. Ovviamente la comunicazione e il modo in cui vogliamo giocare non saranno facili a Monaco. Avremo bisogno di ogni giocatore che abbiamo. È un'opportunità per ogni giocatore. Siamo sicuramente preparati, ma non voglio rivelare le nostre strategie ora".

Turno di squalifica — L'allenatore del Werder Brema, Ole Werner, che dovrà scontare una giornata di squalifica (contro il Bayern Monaco siederà in panchina l'allenatore in seconda, Patrick Kohlmann, ha toccato il tema mercato nel corso della conferenza stampa pre-gara. Prima, però, è voluto tornare sulla sua squalifica: "C'è poco da fare, devo aspettare. Non so ancora esattamente dove mi siederò sugli spalti. Le decisioni che prendo come capo allenatore sono tutte frutto del lavoro di squadra. Sarà Patrick Kohlmann a prendere queste decisioni durante la partita. È al mio fianco da più di 200 partite, quindi sa esattamente come prendiamo decisioni e sa come reagiamo a determinate situazioni durante una partita. Siamo ben preparati e il nostro obiettivo è quello di sorprendere gli avversari.

Abbiamo personalità simili e siamo molto scrupolosi. Non ci prendiamo troppo sul serio e tutto ciò che facciamo è per aiutare la squadra. Questa è la base di cui hai bisogno per lavorare bene insieme. Nel corso degli anni, siamo cresciuti conoscendoci molto bene, il che rende il lavoro di squadra un gioco da ragazzi. Allenare è tutto una questione di lavoro di squadra, questo è ciò di cui i giocatori hanno bisogno in campo".

Il mercato ha portato André Silva — L'attacco del Werder Brema potrà contare sul nuovo arrivo, il portoghese ex Milan André Silva. Questo il pensiero di Werner: "Sappiamo tutti che tipo di giocatore è. Si è ambientato bene, è un ragazzo molto amichevole che conosce bene il campionato. Gioca ai massimi livelli da diversi anni. Di recente ha avuto un problema al polpaccio al Lipsia, motivo per cui non giocherà da titolare. Verrà comunque a Monaco con noi.

Ha delle qualità che possono aiutarci e sono molto contento che sia qui con noi. In particolare, ha un grande istinto davanti alla porta, sa quando cronometrare le sue corse e crediamo che ci aiuterà ad aumentare le nostre opzioni di attacco". Su Mick Schmetgens: "Si tratta di un giocatore molto giovane, ha voglia di imparare. Farà parte della squadra per la partita contro il Bayern Monaco. Non ha paura di essere coinvolto nemmeno durante l'allenamento ed è forte nei contrasti. Ha ancora bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla velocità con cui giochiamo. Vogliamo aiutarlo ulteriormente nel suo percorso di crescita, ecco perché si è guadagnato questa esperienza".

Werner conclude aggiornando sulle condizioni del centrocampista Felix Agu: "Non è ancora pienamente in forma. È tornato ad allenarsi con la squadra solo da una o due settimane. Penso che sarà in grado di giocare 15 o 20 minuti. Vogliamo farlo tornare gradualmente. Ha lavorato molto duramente durante la sua riabilitazione. Spero che sarà in grado di tornare in maniera completa prima della serie di partite che abbiamo in programma".