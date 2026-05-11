Nuovo episodio di violenza sugli spalti. Questa volta lo spiacevole episodio si è verificato all'Olympic Stadium di Londra al termine della partita tra West Ham-Arsenal. La sfida, vinta dai Gunners per 1-0, ha visto i padroni di casa vedersi annullare la rete del pareggio dopo la revisione della VAR quando al fischio finale mancavano pochi secondi, motivo per cui sugli spalti si è creato il panico per la decisione controversa.

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LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Il tabellone LED mostra la decisione del VAR che ha annullato il gol segnato da Callum Wilson del West Ham United, dopo che Pablo del West Ham United ha commesso fallo su David Raya dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal al London Stadium il 10 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Rissa e arresti al termine di West Ham-Arsenal

La jugada a los 95’ en el tiro de esquina, que fue gol para el West Ham y el juez, con ayuda del VAR, invalidó a los 99', así ganó Arsenal 1-0. No entiendo como dicen que esto en la #Premier no se pita 😱 pic.twitter.com/EGIDhJ73KN — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 10, 2026

La vittoria dell'sul campo delporta i Gunners sempre più vicini alla conquista dellama i tifosi locali non ci stanno. Al 95' gli Hammers hanno trovato la rete del pareggio con Callumma poi la VAR, dopo una lunga revisione, ha annullato la marcatura per un presunto fallo disu David. La controversia ha scatenato l'indignazione dei giocatori e dei tifosi presenti allo stadio.

Proprio per questo, infatti, subito dopo il fischio finale sugli spalti si è creato il panico. Come ha riportato la polizia locale, due uomini di 48 e 36 anni sono stati arrestati con l'accusa di rissa e aggressione. Un ragazzo adolescente è stato ammanettato, invece, con l'accusa di aggressione a sfondo razziale, mentre un altro uomo di 31 anni è stato arrestato per possesso di una sostanze stupefacenti.

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I quattro sono stati posti in custodia cautelare e tutt'ora rimangono in attesa che le forze dell'ordine collaborino con la società calcistica per il proseguimento delle indagini. Sul campo, invece, la sconfitta mette il West Ham in grande difficoltà. Gli Hammers, infatti, rimangono terz'ultimi ad una sola lunghezza dal Tottenham che, però, sarà in campo questa sera contro il Leeds. A due giornate dalla fine, Castellanos e compagni devono sperare che gli Spurs non facciano risultato.

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