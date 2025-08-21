Alle ore 21:00 di domani sera inizierà la seconda giornata della Premier League col match tra West Ham e Chelsea ed ecco dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno presso il London Stadium.
West Ham-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
La scorsa stagione, il West Ham di Graham Potter ha concluso il proprio campionato arrivando al 13° posto e, quindi, l'obiettivo sarà quello di migliorare la propria posizione. In estate, gli Hammers hanno perso un giocatore importante come Kudus, centrocampista ceduto al Tottenham per quasi 64 milioni di euro. Tuttavia, la squadra londinese non ha iniziato bene la sua nuova annata in Premier, visto che ha perso 3-0 in casa del Sunderland.
Il Chelsea, invece, ha terminato la stagione 2024/2025 in modo molto positivo, portando a casa ben due trofei: qualificazione in Champions League grazie alla posizione in campionato; vittoria della Conference League contro il Betis Siviglia; vittoria del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain. Così come ci sono stati acquistati come Estevão, Bynoe-Gittens e Hato, i Blues hanno ceduto diversi giocatori come Madueke, Kepa, João Félix, Dewsbury-Hall e Broja. La squadra allenata da Enzo Maresca ha esordito in Premier con un pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace.
Probabili formazioni—
Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, entrambi i tecnici dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.
WEST HAM (3-4-1-2): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Walker-Peters, Ward-Prowse, Soucek, Diouf; Paquetá; Bowen, Füllkrug All: Potter
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Bynoe-Gittens; João Pedro. All: Maresca
West Ham-Chelsea, dove vedere il match—
La sfida tra Hammers ed i Campioni del Mondo si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Max. In streaming, invece, il match della massima competizione inglese sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.
