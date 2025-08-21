West Ham-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Come arrivano le due squadre alla sfida

La scorsa stagione, il West Ham di Graham Potter ha concluso il proprio campionato arrivando al 13° posto e, quindi, l'obiettivo sarà quello di migliorare la propria posizione. In estate, gli Hammers hanno perso un giocatore importante come Kudus, centrocampista ceduto al Tottenham per quasi 64 milioni di euro. Tuttavia, la squadra londinese non ha iniziato bene la sua nuova annata in Premier, visto che ha perso 3-0 in casa del Sunderland.