Il West Ham ha annullato la conferenza di Lopetegui, l'esonero è ormai imminente. Trattativa in corso con l'ex Chelsea Potter

Enrico Pecci Redattore 8 gennaio - 13:19

È in arrivo un altro esonero in Premier League. Sono ore decisive in casa West Ham: la squadra di Lopetegui è infatti reduce da 2 pareggi, una sola vittoria e 2 sconfitte pesanti nelle ultime 2 partite con 9 gol incassati tra Manchester City e Liverpool. Gli Hammers sono scivolati al 14esimo posto con solo 23 punti raccolti nelle prime 20 giornate di campionato. Inoltre, la zona retrocessione è distante solo 7 punti, l'Europa è invece lontana di ben 11 lunghezze. Si va così verso l'esonero di Julen Lopetegui.

West Ham, annullata la conferenza stampa pre Fa Cup: Lopetegui verso l'esonero — Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il West Ham ha annullato la conferenza stampa di Lopetegui programmata per il primo pomeriggio. Il tecnico spagnolo avrebbe dovuto presentare la prossima sfida di Fa Cup, il match di terzo turno di venerdì sera contro l'Aston Villa.

L'ex Siviglia non parlerà ai giornalisti, ma questa mattina si è recato presso il centro sportivo del club per svolgere l'allenamento. Il suo esonero è imminente e la dirigenza degli Hammers è già in trattativa con Graham Potter. L'ex Brighton e Chelsea sarebbe il prescelto per la panchina dei londinesi.

Graham Potter (Foto di George Wood/Getty Images)

West Ham, è arrivata la decisione su Julen Lopetegui — Il club inglese ha così deciso per l'esonero di Lopetegui, dopo una prima parte di stagione mai davvero convincente per gli Hammers che erano partiti con tutt'altre ambizioni. Il West Ham è reduce dal 5-0 casalingo contro il Liverpool e dal 4-1 incassato sul campo del Manchester City. Nonostante le due corazzate affrontate, la formazione londinese non è mai stata nemmeno in gioco.

Nell'ultimo post partita, Lopetegui si era espresso così sul momento della sua squadra: "È un peccato. Abbiamo recuperato molti palloni, ma i piccoli dettagli e le azioni individuali hanno giocato a nostro sfavore. Il messaggio ai giocatori è che se non sfruttate le vostre occasioni e non segnate, loro vinceranno la partita. Il primo gol è stato una fortuna per loro, il secondo gol è stato di grande qualità ma anche in quel caso potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare con i momenti che abbiamo e anche essere più solidi. Penso che abbiamo fatto molto bene, anche se è difficile dirlo quando si perde 4-1". Per Lopetegui, però, non ci sarà più modo di lavorare sulla crescita del West Ham: Potter è in arrivo sulla panchina degli Hammers.

