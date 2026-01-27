Il vice allenatore spagnolo degli Hammers ridimensiona il caso nato durante la gara contro il Sunderland. Al centro del dialogo c’è stata una scelta tecnica legata all’ingresso di Max Kilman.

Danilo Loda 27 gennaio - 11:48

La sfida tra West Ham e Sunderland ha acceso l’attenzione non solo sul campo ma anche sulla panchina degli Hammers. Le immagini hanno mostrato un confronto acceso tra Paco Jémez e Nuno Espírito Santo, alimentando immediatamente voci su possibili tensioni interne allo staff tecnico.

A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Jémez, che ha spiegato l’episodio all'emittente radiofonica spagnola RNE, in modo diretto e senza giri di parole. L’assistente allenatore ha parlato di una normale discussione tecnica, tipica di una partita vissuta con intensità.

Le parole di Jémez — Paco Jémez ha ridimensionato fin da subito l’accaduto. "Sono abituato a vedere le cose esagerate nei miei confronti, a vedere le persone amplificare tutto", ha spiegato, sottolineando come la lettura data all’episodio non rispecchi la realtà. Il tecnico spagnolo ha poi chiarito l’origine del confronto. "È una situazione calcistica. Lui mi dice qualcosa e io rispondo che la sostituzione non è stata male, ma che avrei messo un altro giocatore", ha raccontato. Jémez ha ribadito un concetto chiave. "In nessun momento l’ho rimproverato o messo in discussione", ha aggiunto.

Il dialogo è nato quando Nuno Espírito Santo ha deciso di inserire Max Kilman. Jémez, in qualità di vice allenatore del West Ham, ha espresso un parere differente, senza mai contestare l’autorità del manager portoghese. La panchina ha vissuto il momento con il normale carico emotivo che accompagna una partita di Premier League.

Questi scambi fanno parte della gestione quotidiana di una squadra di alto livello. Il confronto serve a valutare opzioni diverse in tempo reale, soprattutto in una competizione così intensa.

Gerarchie chiare nello staff del West Ham — Jémez ha voluto ribadire il rispetto totale per il ruolo dell’allenatore del West Ham. "Capisco che la responsabilità ultima è sua ed è lui che mi ha portato qui», ha spiegato. Il vice allenatore ha chiarito anche il senso della sua presenza nello staff. «Mi ha portato in Inghilterra non per stare in silenzio, ma per dire quello che penso", ha detto.

L’assistente spagnolo ha concluso spiegando lo spirito della discussione. "La decisione finale è sempre sua e la rispetterò", ha affermato, sottolineando che il dialogo aveva un solo obiettivo: aiutare la squadra.