Wijnaldum: “Strootman mi ha spiegato cos’è Le Classique, il derby di Francia”

"Non ho scelto il PSG per i soldi ma per la velocità nella trattativa rispetto al Barcellona": ecco una delle frasi più intense dell'intervista dell'olandese a RMC Sport, oltre che sul Marsiglia da incontrare in Ligue 1...

Emanuele Landi

Il PSG ha deciso di rinforzarsi quest'estate con diversi giocatori a parametro zero. Tra questi c'è Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, che negli ultimi anni al Liverpool ha conquistato Champions League 2019 e la Premier League 2020, garantirà ancora più sostanza ed esperienza alla mediana dei parigini: queste qualità possono valere tanto soprattutto nei derby o nella partita per eccellenza in Francia "Le Clasique". E Wijnaldum sembra già conoscere l'importanza di questo match.

In un'intervista a RMC Sport, il giocatore olandese, che ha siglato un contratto fino al 2024 col PSG, ha parlato del derby e dei consigli ricevuti da un amico e connazionale: "Strootman mi ha detto che la Classique è il più grande derby di Francia. Mi ha parlato dell'approccio della partita, dell'importanza per i tifosi anche se mi ha parlato principalmente di quelli del Marsiglia". Wijnaldum avrà come avversario nel prossimo derby un giocatore che proviene dalla Serie A.

Il centrocampista sembrava molto vicino al Barcellona visto che c'era Koeman come principale sponsor della trattativa. Wijnaldum ha avuto molta difficoltà nella scelta, apprezzando molto i blaugrana fin da piccolo, ma alla fine ha scelto i francesi: "Sono stati più veloci nelle trattative e ho avuto una buona sensazione nel firmare per il PSG. Non si trattava di fare più soldi qui perché la differenza non era così grande. Nego di aver scelto il PSG per i soldi.

Da quello che ho visto negli ultimi anni, ogni volta che il PSG arriva a prendere un giocatore, i media dicono che è a causa dei soldi. Il PSG deve affrontare questo genere di cose. Conosco la verità dal mio agente e dal mio clan e posso confermare che la differenza finanziaria tra i due non era così grande. Avevo un buon feeling con entrambe le squadre e il PSG è stato più veloce del Barça quindi ho scelto questo club".

Georginio Wijnaldum è arrivato a Liverpool nel luglio 2016 e non ci ha messo molto ad affermarsi come titolare con Jürgen Klopp. "Avevo già sentito parlare bene di questo club. - ha concluso il neo centrocampista del PSG -. Ho giocato con Thiago Alcantara e suo fratello Rafinha, che ora gioca al PSG, mi ha spiegato come suo fratello si fosse adattato quando è arrivato. Mi ha detto che era un club dove le persone erano vicine, come una famiglia. È stato qualcosa di importante per me perché ho lasciato un club che era come una famiglia. A Liverpool, ogni volta che andavi a giocare o ad allenarti era come tornare dalla tua famiglia. È stata un'esperienza molto importante per me prima di scegliere il PSG".