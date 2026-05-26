Si chiude una pagina di storia di Germania durata ben 29 anni: il Wolfsburg è ufficialmente retrocesso in Zweite Liga per la prima volta nella sua storia dopo quasi tre decenni nella massima serie tedesca. I Lupi hanno infatti perso lo spareggio-retrocessione contro la terza forza della seconda divisione, il Paderborn, che quindi risale in Bundesliga dopo sei anni di assenza.

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La partita

In seguito allo 0-0 della gara d'andata alla Volkswagen Arena, il ritorno prende subito una buona piega per la squadra diporta avanti i Lupi dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio, ma al 14 esimo l'ex Atalantasi fa espellere per doppia ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica per oltre 100 minuti. Ilapprofitta del momento di difficoltà e trova il pari conal 38esimo, mandando la sfida ai tempi supplementari, ma ci pensaa chiudere i conti al minuto 100 e a segnare il gol della promozione, fissando il risultato finale sul 2-1. È festa e delirio alla Benteler Arena per il Paderborn, mentre è disastro, che saluta la Bundesliga dopo 29 anni.

PADERBORN, GERMANIA - 26 MAGGIO 2026: Joakim Mæhle del Wolfsburg lascia il campo dopo aver ricevuto la doppia ammonizione nel corso della gara di ritorno degli spareggi retrocessione tra Wolfsburg e Paderborn all'Home Deluxe Arena. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

La stagione del Wolfsburg: una discesa senza freni

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L'avvio del Wolfsburg inè partito con il primo dei due esoneri in panchina, dopo due vittorie nelle prime dieci partite datate 9 novembre 2025, giorno in cui salta il primo allenatoree viene promossodall'Under 19 per provare a risollevare i Lupi, ultimi in classifica. Dopo due vittorie e un pareggio nelle sue prime quattro partite, Bauer assiste al verodel suo Wolfsburg con una sola vittoria nelle successive undici gare, chiudendo il suo bilancio con un totale di 8 sconfitte in 14 partite.A sette giornate dalla fine, iloccupava il penultimo posto con soli 21 punti e la società optò per un nuovo cambio in panchina, richiamando, allenatore dei Lupi dal 2013 al 2016, ma nemmeno il tecnico tedesco riuscì ad evitare gli spareggi e il ko con ilha scritto cosi la parola fine suidi storia del club nella massima serie tedesca.

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