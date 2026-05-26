Pejcinovic porta avanti il Wolfsburg, ma l'espulsione dell'ex atalantino Mæhle cambia tutto
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Si chiude una pagina di storia di Germania durata ben 29 anni: il Wolfsburg è ufficialmente retrocesso in Zweite Liga per la prima volta nella sua storia dopo quasi tre decenni nella massima serie tedesca. I Lupi hanno infatti perso lo spareggio-retrocessione contro la terza forza della seconda divisione, il Paderborn, che quindi risale in Bundesliga dopo sei anni di assenza.
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La partitaIn seguito allo 0-0 della gara d'andata alla Volkswagen Arena, il ritorno prende subito una buona piega per la squadra di Dieter Hecking: Pejcinovic porta avanti i Lupi dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio, ma al 14 esimo l'ex Atalanta Mæhle si fa espellere per doppia ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica per oltre 100 minuti. Il Paderborn approfitta del momento di difficoltà e trova il pari con Bilbija al 38esimo, mandando la sfida ai tempi supplementari, ma ci pensa Curda a chiudere i conti al minuto 100 e a segnare il gol della promozione, fissando il risultato finale sul 2-1. È festa e delirio alla Benteler Arena per il Paderborn, mentre è disastro Wolfsburg, che saluta la Bundesliga dopo 29 anni.
La stagione del Wolfsburg: una discesa senza freniL'avvio del Wolfsburg in Bundesliga è partito con il primo dei due esoneri in panchina, dopo due vittorie nelle prime dieci partite datate 9 novembre 2025, giorno in cui salta il primo allenatore Paul Simonis e viene promosso Daniel Bauer dall'Under 19 per provare a risollevare i Lupi, ultimi in classifica. Dopo due vittorie e un pareggio nelle sue prime quattro partite, Bauer assiste al vero tracollo del suo Wolfsburg con una sola vittoria nelle successive undici gare, chiudendo il suo bilancio con un totale di 8 sconfitte in 14 partite.
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