La partita è stata sospesa per circa tre minuti, tra i volti sorpresi di calciatori e spettatori.

Federico Iezzi Collaboratore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 19:42)

Ci sono tanti motivi e tante situazioni per cui una partita di calcio viene interrotta. Un infortunio, una sostituzione, un controllo al VAR. Ma quanto avvenuto ieri in Wolverhampton-Aston Villa è decisamente singolare: l'arbitro Craig Pawson ha interrotto il gioco per correre nel tunnel e andare in bagno. Dopo tre minuti Pawson è tornato, tra i goliardici fischi dei tifosi allo stadio Molineaux, e la partita è regolarmente ripresa per poi concludersi con la vittoria dei Wolves per 2-0.

Wolverhampton-Aston Villa: l'arbitro interrompe il match Wolverhampton-Aston Villa è finita 2-0 per i padroni di casa con le reti di Joao Gomes e Rodrigo Gomes. La vittoria, che apporta davvero poco alla classifica dei Wolves, ormai ultimi ad appena 13 punti è invece una pesante sconfitta per gli ospiti. La squadra di Unai Emery, infatti, rischia ora di venire agganciata dal Manchester United in terza posizione.

Il match del Friday Night di Premier League, fra Wolves e Villans, però, verrà probabilmente ricordato perché vi è accaduto qualcosa di singolare. L'arbitro, il signor Craig Pawson, ha fermato il match poco prima del 69° minuto di gioco. Sotto la pioggia torrenziale Pawson è poi corso nel tunnel ed è riapparso qualche minuto dopo. La partita è quindi ripresa regolarmente e senza ulteriori interruzioni fino alla fine. Le motivazioni del gesto non erano chiare e inizialmente si parlava di un possibile problema con gli auricolari in dotazione agli arbitri.

Avevano invece pochi dubbi i tifosi presenti che hanno intonato dei cori e canzonato Pawson con delle parole non certo ripetibili: Pawson era andato via per soddisfare dei bisogni di un certo tipo. E sembra ormai certo che effettivamente l'arbitro abbia fermato il gioco per andare in bagno. L'episodio, inoltre, è immediatamente diventato virale sui social dove è stato ripreso e commentato dalle numerose persone che stavano guardando la partita da casa.