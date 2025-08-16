Cosa dicono i precedenti tra le due squadre per il possibile esito della sfida valida per la prima giornata di campionato

Filippo Montoli 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 11:46)

Ricomincia la Premier League e nel programma della prima giornata è compresa la partita tra Wolverhampton e Manchester City. Al Molineux i padroni di casa non vogliono sfigurare davanti al proprio pubblico e cercano di ripetere la vittoria del settembre 2023. Gli ospiti, invece, sono subito costretti a rispondere al Liverpool per mandare un messaggio ai diretti rivali. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Wolverhampton-Manchester City.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono affrontate per 120 volte nella loro storia. Il bilancio delle vittorie è molto equilibrato. Il City è in vantaggio con 51, ma i Wolves seguono a 45. I pareggi sono meno frequenti e si attestano a quota 24. La storia è certamente cambiata dall'arrivo degli sceicchi in casa Citizens. Dalla stagione 2009/2010 nei 22 incontri totali sono ben 17 le vittorie degli ospiti. Quelle del Wolverhampton sono solo 4, 3 delle quali avvenute proprio al Molineux, mentre uno solo è il pareggio.

Anche il dato dei gol è equilibrato a livello generale con le 236 reti del City seguite dalle 222 dei Wolves. Ma come per i risultati, anche questo andamento cambia radicalmente negli ultimi anni. Dal 2009/2010 c'è sempre stato almeno un gol a partita e il conteggio totale è nettamente favorevole agli ospiti. 53 reti contro le 20 dei padroni di casa.

Le probabili formazioni — WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sá; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, André, J. Gomes, Wolfe; Munetsi, López; Strand Larsen. Allenatore: Vitor Pereira.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Nunes, Dias, Akanji, Aït-Nouri; González; Cherki, Reijnders, Silva, Marmoush; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Wolverhampton-Manchester City, il pronostico di DDD — È l'andamento degli ultimi anni a influenzare le quote dei bookmakers per la partita di sabato sera. Il Manchester City parte favorito con una quota di 1.53, tutto sommato buona per incastrare qualche combo interessante. Segue il pareggio a 4.75 e la vittoria del Wolverhampton a 5.25. I padroni di casa, a differenza del City, si sono mossi meno sul mercato e per questo le prestazioni della squadra potrebbero non essere così diverse dalla passata stagione. Il pronostico per quanto riguarda il risultato esatto di Wolverhampton e Manchester City è di 1-3 per gli ospiti.