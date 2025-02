Xabi Alonso: “Pronti per il Bayern, ora non penso al mio futuro”

Xabi Alonso suona la carica in vista dello scontro diretto: "Pronti per il Bayern, ora non penso al mio futuro". La conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 21:19)

Otto punti di svantaggio ma ancora uno scontro diretto da giocare in casa. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso crede ancora nel titolo e domani può riaprire la Bundesliga. Alla vigilia della sfida al Bayern Monaco di Kompany, il tecnico spagnolo ha presentato il match in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una partita di alto livello contro un avversario di alto livello in Germania e in Europa. Ci aspettiamo di giocare a un buon livello e di giocare bene e poi vedremo".

Xabi Alonso pre Leverkusen-Bayern: "Sappiamo cosa vogliamo domani" — "Contro il Bayern penso che ci sia un momento per tutto. Sappiamo cosa vogliamo e abbiamo preparato la nostra idea. Stiamo giocando in casa, ma c'è un momento per tutto e dobbiamo capire in quale fase della partita ci troviamo. Ma l'idea è chiara: vogliamo essere competitivi e per riuscirci dobbiamo prepararci bene", ha dichiarato Xabi Alonso. L'allenatore ha poi risposto sul futuro di Wirtz, finito nel mirino dei top club europei: "No, per niente, non ci penso. Restiamo concentrati, Flo e anche tutti gli altri giocatori. Le voci nel calcio non sono una novità, quindi non è un problema per noi. Sappiamo quanto sia speciale per noi, ma anche lui si diverte qui e vuole restare e giocare qui. Ha quella volontà di crescere e avere successo. Al momento siamo in un buon momento, ci sentiamo bene".

E sul suo di futuro: "Il mio futuro non è un problema per me. Penso alla partita di domani e poi alla partita contro il Kiel. Quindi sono calmo, concentrato e voglio che rimanga così". Il Bayer Leverkusen, a differenza del Bayern Monaco, non è impegnato nei playoff di Champions League. Xabi Alonso ha parlato così del maggior tempo per preparare lo scontro diretto: "Se potessi decidere, sceglierei di avere più tempo. Ma penso che la nostra dinamica, e anche quella del Bayern, sia quella di giocare ogni tre giorni, quindi per me non è un grande vantaggio avere più tempo. Poi è normale che il Bayern abbia avuto solo un giorno per preparare una partita".

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Sfidiamo una delle migliori squadra d'Europa" — "Essere qui mi ha aiutato in tutto. Hai sempre bisogno di una prima possibilità per tutto, per dimostrare te stesso e per mostrare ciò di cui sei capace do. - ha proseguito il tecnico - La posizione in cui mi trovo adesso non è la stessa in cui ero nell'ottobre 2023. C'era tutto da dimostrare, tutto da mostrare e così tanto da imparare. La squadra, il club, le serate speciali che abbiamo trascorso allo stadio ti danno quell'energia, questo impegno per andare avanti. Questa stabilità, questa coerenza, che il lavoro quotidiano sia una buona routine e non una lotta quotidiana per così tante cose su cui non possiamo concentrarci è molto importante per me. Finché mi piace fare questo e non devo combattere con altre cose, sono felice di farlo".

Infine, Xabi Alonso ha ribadito: "È una grande partita. Giochiamo in casa contro il Bayern, è sempre una partita importante e speciale. Stiamo giocando contro una delle migliori squadre in Germania e in Europa. Ci aspettiamo da noi stessi di mostrare un buon livello e giocare bene, e poi vedremo". Nell'avvicinamento alla sfida ha parlato anche Fernando Carro, Ceo del club: "Xabi Alonso ha un contratto fino al 2026. Supponiamo che sarà qui l'anno prossimo. È una partita molto importante per mantenere la Bundesliga emozionante. È sicuramente un grande sollievo essersi qualificati direttamente per gli ottavi di finale di Champions League ed aver evitato le 2 partite extra. Sarebbe stato un altro viaggio questa settimana e sarebbe stato difficile". È tutto pronto per Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

