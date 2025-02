Xabi Alonso ha commentato il pareggio senza reti contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioni nel post partita

Il Bayer Leverkusen domina contro il Bayern Monaco ma non va oltre lo 0-0. Nel post partita, Xabi Alonso ha parlato così: "Abbiamo giocato ai massimi livelli contro un Bayern molto forte. Di solito annientano i loro avversari, ma oggi non è stato così. Abbiamo creato tante occasioni, la nostra intensità è stata buona. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tranne segnare gol. Alla fine non è bastato. Non siamo per niente soddisfatti del risultato". I bavaresi hanno mantenuto il +8 in classifica.

Xabi Alonso: "Ovviamente non siamo contenti del risultato" — "Abbiamo giocato quasi alla perfezione. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo giocato quasi tutta la partita nella loro metà campo. Non è facile contro questa squadra del Bayern. Ho visto quasi tutte le loro partite. Pressano, controllano e giocano con grande dominio. Non è abbastanza per la classifica, ma la sensazione allo stadio è stata buona", ha analizzato il tecnico spagnolo.

Xabi Alonso non ha nascosto tutta la propria delusione per il risultato: "Ho sentimenti contrastanti. Da un lato, abbiamo prodotto una prestazione brillante, probabilmente una delle migliori degli ultimi anni contro il Bayern. Abbiamo lavorato bene sia con la palla che senza. Dall'altro lato, ovviamente non siamo contenti del risultato. Ma questo è il calcio. Sono molto orgoglioso della squadra. Certo, fa male, ma i ragazzi possono essere davvero contenti della loro prestazione. Possiamo assolutamente costruire su questa prestazione, in campionato, in Champions League e nella Dfb Pokal".

Così anche Granit Xhaka: "È come una sconfitta oggi. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo avuto tante occasioni. È molto amaro non cogliere le occasioni contro una squadra così forte. Oggi avremmo dovuto lasciare il campo da vincitori".

Il Bayer Leverkusen non riapre la Bundesliga: "Per noi è come una sconfitta" — Nathan Tella, ai microfoni di Werkself Tv, ha ribadito: "Certo, è deludente non aver raccolto i tre punti. Tuttavia, possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione come squadra, siamo stati la squadra migliore. Sfortunatamente ci sono partite come questa in cui i gol non arrivano. Ora si tratta di continuare a lavorare e concentrarci sulle prossime sfide".

Infine Fernando Carro, Ceo del Bayer, ha commentato così il pareggio della sua squadra: "Abbiamo dimostrato ancora una volta cosa sappiamo fare. Siamo in grado di competere con le migliori squadre del mondo in campionato e siamo chiaramente tra i primi dieci club in Europa. Siamo orgogliosi della prestazione ma delusi dal risultato. Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi, fare i compiti e poi vedremo dove finiremo. Ci sono ancora partite da giocare".

Contro il Bayern Xabi Alonso ha ritrovato anche Amine Adli. L'attaccante ha festeggiato il suo atteso ritorno dopo la frattura alla gamba di fine ottobre 2024. Il 24enne ha dichiarato dopo la partita: "Sono davvero felice di essere tornato con la squadra e in campo, soprattutto nel nostro stadio. Ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa dai tifosi e questo mi ha reso estremamente felice. Abbiamo prodotto una prestazione forte, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il fondo della rete. Ora si tratta di guardare avanti e andare avanti".

