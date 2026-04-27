Le strazianti parole di Xavi Simons dopo il grave infortunio accusato in Tottenham-Wolverhampton: stagione finita per lui e out per il Mondiale

Antonino Paradino
Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1

Tottenham, Xavi Simons esce in barella e si becca con un tifoso: "Vaff******"

Gli infortuni sono l’altro lato della medaglia dello sport, ma a giudicare da tempi e momenti possono toccare addirittura la sfera umana. È il caso di Xavi Simons, il quale è stato costretto a lasciare il campo in Wolverhampton-Tottenham (0-1), festeggiando una vittoria degli Spurs con delle lacrime sul volto, tutt’altro che di gioia. A un paio di giorni dal tragico infortunio che non permetterà al giovane talento di aggregarsi alla sua nazionale per i Mondiali, l’olandese ha voluto condividere il suo stato d’animo sui propri canali social.

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Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier League

L'infortunio del trequartista olandese

Al 63esimo minuto di Wolverhampton-Tottenham, terminata per 0-1, Xavi Simons è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella, a seguito di un grave infortunio al ginocchio rimediato in un precedente contrasto con il difensore Hugo Bueno. Secondo il comunicato degli Spurs, il 23enne ha rimediato una rottura del legamento crociato del ginocchio destro: sarà quindi operato e successivamente inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane.

Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier League
WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 25 APRILE: Xavi Simons del Tottenham Hotspur lascia il campo in barella durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Tottenham Hotspur al Molineux il 25 aprile 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

A causa di ciò, l’ex Lipsia non potrà essere protagonista di un finale di stagione che vede il club londinese lottare per uscire dalla zona retrocessione (-2 dalla salvezza a quattro partite dal termine), ma soprattutto sarà costretto a saltare i prossimi campionati mondiali. Una notizia che, per un giovane di 23 anni, può davvero essere struggente e, a commentare la sua situazione, ci ha pensato lo stesso Xavi Simons con parole davvero strazianti.

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Le parole di Xavi Simons

Le sensazioni del trequartista olandese sono state affidate ai social, dove ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto. In particolare, Xavi Simons ha raccontato il suo stato d’animo con parole davvero cariche di amarezza e delusione: “Dicono che la vita può essere crudele e oggi sembra proprio così. La mia stagione è finita all’improvviso e sto cercando di elaborarlo. Onestamente, sono distrutto. Nulla ha senso. Tutto ciò che ho sempre voluto era lottare per la mia squadra e ora la possibilità di farlo mi è stata portata via, insieme al Mondiale”.

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