Gli infortuni sono l’altro lato della medaglia dello sport, ma a giudicare da tempi e momenti possono toccare addirittura la sfera umana. È il caso di Xavi Simons, il quale è stato costretto a lasciare il campo in Wolverhampton-Tottenham (0-1), festeggiando una vittoria degli Spurs con delle lacrime sul volto, tutt’altro che di gioia. A un paio di giorni dal tragico infortunio che non permetterà al giovane talento di aggregarsi alla sua nazionale per i Mondiali, l’olandese ha voluto condividere il suo stato d’animo sui propri canali social. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

We can confirm that Xavi Simons has ruptured the Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.



The 23-year-old suffered the injury during the second half of our Premier League fixture at Wolverhampton Wanderers on Saturday.



Xavi will undergo surgery in the coming weeks… pic.twitter.com/FUEf5VrZnx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2026

L'infortunio del trequartista olandese

Al 63esimo minuto di Wolverhampton-Tottenham, terminata per 0-1, Xavi Simons è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella, a seguito di un grave infortunio al ginocchio rimediato in un precedente contrasto con il difensore Hugo Bueno. Secondo il comunicato degli Spurs, il 23enne ha rimediato una rottura del legamento crociato del ginocchio destro: sarà quindi operato e successivamente inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 25 APRILE: Xavi Simons del Tottenham Hotspur lascia il campo in barella durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Tottenham Hotspur al Molineux il 25 aprile 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

A causa di ciò, l’ex Lipsia non potrà essere protagonista di un finale di stagione che vede il club londinese lottare per uscire dalla zona retrocessione (-2 dalla salvezza a quattro partite dal termine), ma soprattutto sarà costretto a saltare i prossimi campionati mondiali. Una notizia che, per un giovane di 23 anni, può davvero essere struggente e, a commentare la sua situazione, ci ha pensato lo stesso Xavi Simons con parole davvero strazianti.

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Le parole di Xavi Simons